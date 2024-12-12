"Дуже правильна річ – це кошти прямо в бригади, щоб вони на власний розсуд купували дрони – саме які їм потрібні", - вважає глава держави.

Президент Володимир Зеленський висловився за те, аби бригади на свій розсуд купували дрони.

Про це він сказав у вечірньому відеозверненні 12 грудня.

«Дуже правильна річ – це кошти прямо в бригади, щоб вони на власний розсуд купували дрони – саме які їм потрібні. Кошти ми збільшуємо. Робота з дронами теж має завжди змінюватись – тому, що має адаптуватися під розвиток бойової ситуації. Війна вимагає змін, щоб берегти життя», - зазначив глава держави.

Зеленський також сказав, що потрібні зміни в тренуванні військових у навчальних центрах. «Також у самих бригадах увесь ефективний досвід навчання треба масштабувати і швидше. Бойова бригада – часто це найкращий інструктор», - сказав український президент.