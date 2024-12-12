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Сирський: на Покровському напрямку ворог щодоби втрачає близько 400 осіб

Такими є втрати росіян у грудні.

Сирський: на Покровському напрямку ворог щодоби втрачає близько 400 осіб
Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський
Фото: Телеграм-канал Сирського

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у грудні щодоби в середньому ворог втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі. 

"Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Прораховуємо і готуємось до  всіх можливих варіантів подальших дій ворога", – зазначив головнокомандувач. Він подякував військовослужбовцям за ефективну бойову роботу. 

"Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими", – розповів Сирський. 

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