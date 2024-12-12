Сирський: на Покровському напрямку ворог щодоби втрачає близько 400 осіб

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що у грудні щодоби в середньому ворог втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими.

Про це він написав на своєму телеграм-каналі.

"Покровський напрямок вже декілька місяців залишається одним з найскладніших у контексті протистояння з російськими окупантами. Прораховуємо і готуємось до всіх можливих варіантів подальших дій ворога", – зазначив головнокомандувач. Він подякував військовослужбовцям за ефективну бойову роботу.

"Втрати російських окупантів на Покровському напрямку стабільно високі, особливо у живій силі. Так, у грудні противник в середньому за добу підтверджено втрачає тут близько 400 осіб вбитими та пораненими", – розповів Сирський.