Генштаб ЗСУ: на фронті відбулися 138 боєзіткнень

Станом на 16.00 12 грудня вже відбулися 138 бойових зіткнень. Найбільше боїв зафіксовано на Курахівському, Покровському та Времівському напрямках.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Від вогню ворожої артилерії і мінометів на Харківщині, Чернігівщині та Сумщині постраждали, зокрема, громади населених пунктів Тимофіївка, Дмитрівка, Попівка, Бобилівка, Велика Писарівка, Семенівка, Марчихина Буда, Середина Буда, Дмитрівка, Прогрес, Баранівка, Дем’янівка, Кам’янка, Єліне, Миколаївка та Нова Гута.

На Харківському напрямку противник чотири рази штурмував позиції українських підрозділів у районах Вовчанська, Глибокого та Стариці, на даний час точиться бій. Також ворог завдав авіаударів КАБами по Липцях, Високій Ярузі та Гоптівці.

На Куп’янському з початку доби російські окупанти проводили наступальні дії біля Синьківки, Загризового та Западного. Три боєзіткнення тривають.

На Лиманському противник 14 разів атакував біля Копанок, Новоєгорівки, Лозової, Надії, Макіївки, Тернів та в Серебрянському лісі. П’ять атак досі тривають.

На Краматорському українські захисники відбили шість спроб окупантів просунутись вперед в районі Часового Яру та в напрямку Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому окупанти двічі намагалися витіснити наші підрозділи із займаних позицій у районі Торецька, на даний час триває бій. Ворожа авіація скинула КАБ на Кримське.

На Покровському противник здійснив 30 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Промінь, Лисівка, Даченське, Новий Труд, Піщане, Шевченко та Чумацьке. Сили оборони України стримують натиск військ РФ та відбили 24 атаки, наразі ще точаться шість боїв.

На Курахівському загарбники атакували 37 разів поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Курахового, Дальнього та Успенівки. 24 спроби окупантів просунутися вперед вже відбили. Бої тривають. Авіація противника завдала ударів по населених пунктах Багатир та Улакли, скинувши при цьому чотири КАБ.

На Времівському противник 24 рази йшов на штурм позицій наших захисників поблизу Сухих Ялів, Костянтинопольського, Роздольного, Нескучного та Новодарівки. Одинадцять боєзіткнень триває.

На Оріхівському українські воїни відбили атаку окупантів в напрямку Новоданилівки.

На Курщині Сили оборони відбили дев’ять атак ворога, сім боєзіткнень тривають.