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Запуск послуги "єКнига" для 18-річних українців запланований на 16 грудня

Юні українці зможуть отримати по 908 грн на книги.

Запуск послуги "єКнига" для 18-річних українців запланований на 16 грудня
Ілюстративне фото
Фото: facebook/Книгарня 'Є'

Послуга "єКнига", за допомогою якої 18-річні українці зможуть отримати від держави 908 грн на книжки за допомогою застосунку "Дія", має запуститися з 16 грудня, передає Інтерфакс-Україна із посиланням на першу заступницю міністра культури і стратегічних комунікацій України Галину Григоренко.

"єКнига" запуститься, ми сподіваємося, вже в понеділок. Книжкові магазини вже на низькому старті й готові з цим працювати", – сказала вона на круглому столі в четвер у Києві.

Григоренко додала, що 18-річні є однією з цільових і пріоритетних аудиторій у контексті просування читання.

"Але починати потрібно раніше. Я впевнена, що звичка читати з батьками, читати в школі формується не в 18 років. Якщо у 18 років ми даємо цей подарунок молодій людині, щоб вона змогла купити в будь-якому форматі книжку, то починати потрібно раніше", – наголосила заступниця міністра.

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Втім, як зазначає інформагентство, 29 листопада директорка Українського інституту книги (УІК) Олександра Коваль заявила, що 2025 року коштів вистачить лише на 50% 18-річних, хто матиме право скористатися програмою державної допомоги "єКнига", адже хоча суму 2025 року і може бути збільшено до 372 млн грн, але наступного року програмою зможуть скористатися всі, кому 18 років виповнилося 2024 року і виповниться 2025 року.

Пізніше голова УІК заявила, що якщо у 2025 році не вистачатиме коштів на програму державної допомоги "єКнига", влада обов'язково знайде спосіб виділити додаткове фінансування.

У червні Зеленський підписав закон про впровадження сертифікатів для молоді на купівлю книг та відшкодування книгарням за оренду. Парламент ухвалив цей документ 22 травня. 

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