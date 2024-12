Головне за ніч та ранок четверга, 12 грудня: наслідки удару по лікарні в Запоріжжі, понад 200 боєзіткнень, вибухи в Грозному

Кількість загиблих унаслідок удару по Запоріжжю зросла до десяти. Ще 22 людини поранені.

Рятувальники дістали з-під завалів тіло жінки, повідомили вранці в ОВА. За інформацією адміністрації, під руїнами будівлі залишається ще одна людина.

Удень 10 грудня російська армія завдала удару по центральній частині Запоріжжя. Повністю зруйновано приватну лікарню, пошкоджено сусідні будівлі та машини. Рятувальна операція триває досі. Серед потерпілих є медики.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що на фронті за минулу добу зафіксовано 203 бойових зіткнення.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 40 наступальних дій агресора. Ворог активно застосовував авіацію. Штурмував українські позиції в районах населених пунктів Шевченко, Піщане, Новотроїцьке, Новоолексіївка, Новий Труд, Даченське, Лисівка, Миролюбівка, Промінь та Покровськ.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 49 атак. Найактивніше окупанти намагалися просунутися вперед поблизу Сонцівки, Старих Тернів, Даченського, Зорі, Курахового, Дачного, Катеринівки, Єлизаветівки, Ганівки, Антонівки та Успенівки.

На Времівському напрямку противник здійснив 29 штурмів наших позицій в районах Трудового, Костянтинопольського, Сухих Ялів, Благодатного та Новодарівки. Активно залучав для ударів на напрямку бомбардувальну авіацію.На Гуляйпільському напрямку противник вчора наступальних дій не проводив.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу Сили оборони ліквідували ще 1390 російських окупантів. Росія вже втратила на війні в Україні 758 730 військових.

Про інші втрати ворога – в новині.

За 11 місяців 2024 року українська економіка зросла на 4% [±0,5%], повідомляє Мінекономіки.

“Драйверами зростання економіки у 2024 році залишаються транспортна та будівельна галузі, переробка та внутрішня торгівля”, – зазначила перша віцепрем’єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко. Вона зазначила, що свою роль відіграли державні програми підтримки – грантові програми на переробку, створення та розвиток бізнесу, доступне кредитування 5-7-9%, єОселя та інші в межах політики “Зроблено в Україні”.

Також, за її словами, збільшення закупівель української продукції ОПК стимулює зростання машинобудування.

Перелік галузей, що демонстрували позитивну динаміку в листопаді – в новині.

Французький президент Еммануель Макрон обговорить з польським прем'єр-міністром Дональдом Туском розміщення в Україні миротворчих сил після війни. Обговорення заплановане на сьогодні під час зустрічі у Варшаві, пише Politico з посиланням на два джерела: дипломата Євросоюзу та посадовця Польщі.

Європейський дипломат підтвердив дані польської газети Rzeczpospolita про обговорення Парижем і Варшавою створення миротворчих сил в кількості 40 000 військових. З яких саме країн можуть бути ці військові – співрозмовник не пояснив.

Польський співрозмовник же зазначив, що ідея відправити миротворців з його країни до України "матиме сенс лише під форматом НАТО". Він сумнівається, що для цього достатньо бажання лише президента Франції. "Це не та формула, яка дозволить нам ухвалити подібне рішення", – сказав посадовець, додавши, що миротворчі місії повинні бути схвалені під керівництвом ООН чи Організації безпеки та співробітництва у Європі (Organization for Security and Co-operation in Europe).

Докладніше – в новині.

У Чечні, яку Україна офіційно визнає як окуповану Росією Ічкерію, вночі безпілотники атакували поліцейські бараки, внаслідок чого будівля зазнала пошкоджень, а четверо силовиків були травмовані.

Як пише Reuters, "глава республіки" Рамзан Кадиров заявив, що БпЛА нібито "детонував у повітрі", а шкода була завдана "уламками, які впали на дах". На підтвердження своїх слів прихильник кремлівського диктатора Путіна оприлюднив у своєму Telegram відео з потрощеними вікнами установи.

Для удару по Грозному безпілотники з підконтрольної території України мали подолати відстань у приблизно 1000 кілометрів.

"Суспільне" повідомило про початок нового етапу національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення", який наступного року прийматиме швейцарський Базель.

Продюсерка Тіна Кароль обрала 20 виконавців, які потрапили до лонг-листу. Загалом було розглянуто 369 заявок, а деякі дуже сильні композиції, за словами співачки, довелося відхилити через порушення умов конкурсу – пісня виконувалася чи публікувалася до визначеної організаторами дати, містила частину чужих слів чи ненормативну лексику або перевищувала тривалість у 3 хвилини.

Далі почнуться прослуховування, під час яких продюсерка обере 9 номерів для участі у фіналі в режимі живого концерту. Ще одного учасника визначать шляхом глядацького голосування серед тих 11, хто не отримає прямої путівки.

Фінал національного відбору відбудеться у лютому 2025, а Євробачення-2025 – у травні.

Лонг-лист національного відбору на Євробачення – в нашій новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня обов’язково буде на нашому сайті.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!