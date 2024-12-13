Без постраждалих.

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Російські терористи двічі за ранок атакували Одещину, повідомив очільник області Олег Кіпер.

На світанку ворог запустив на південь області ударні безпілотники. Без наслідків.

Зранку росіяни атакували Одеський район ракетами. Сили ППО знищили всі ворожі цілі. Внаслідок влучання осколків ворожої ракети є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема офісного приміщення приватної транспортної компанії та вісьмох вантажівок. На місці працюють всі відповідні служби.

Без постраждалих.

Щодо ситуації з електроенергією в регіоні – діють графіки відключень.

Російська армія зранку п'ятниці розпочала чергову ракетну атаку. Міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що енергетика України вчергове потрапила під російський масований удар. Загалом ППО збила 81 з 94 випущених Росією ракет.