Міністр закордонних справ: під час нещодавніх ударів Росія атакувала українську ядерну енергетику

Під час нещодавніх масованих ракетних ударів (інтвер'ю було записано до сьогоднішньої атаки – Ред.) Росія вразила об'єкти ядерної енергетики. Україні потрібно 20 додаткових систем ППО для захисту двох десятків стратегічних об'єктів, аби мінімізувати негативні наслідки попередніх та потенційних майбутніх ударів.

Системи, в яких є нагальна потреба, це NASAMS, HAWK та IRIS-T, розповів міністр закордонних справ Андрій Сибіга під час дискусії "Геополітичні виклики та перспективи 2025", що відбулася в межах проєкту "Нова країна". Питання надання систем було в фокусі під час зустрічі міністрів закордонних справ НАТО, в яких брав участь український міністр.

"Ми дуже сподіваємося на швидкі рішення для постачання цих систем Україні", – додав Сибіга.

Україна одразу після ударів по ядерній енергетиці звернулася в МАГАТЕ і скликала спеціальне засідання Ради безпеки ООН та ініціювала спеціальне засідання Ради керуючих МАГАТЕ. Була реакція на рівні керівництва цього агентства.

"Я також мав важливі переговори з міністрами Групи семи. Найбільш адекватною відповіддю були б конкретні рішення постачати нам додаткові системи. Ми працюємо над цим. І Президент особисто. У кожній розмові це питання стоїть як пріоритет", – сказав Сибіга.

Повну версію розмови з міністром читайте за посиланням на сайті.