Сибіга: кандидатури послів у Молдові та Бельгії вже визначені, щодо інших країн процес триває

Кандидатури послів в Молдові та Бельгії уже визначені, визначення посла в Туреччині в процесі. Також в активній фазі перебуває пошук послів у Греції та Угорщині, сказав міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час дискусії в межах проєкту "Нова країна" "Геополітичні виклики та перспективи 2025".

Він звернув увагу, що відсутність послів не означає відсутність дипломатичної роботи з цією країною та відсутність роботи посольства. У всіх країнах посольства активно виконують поставлені завдання.

"Зараз мені некоректно говорити про прізвища, але я думаю, що до кінця року ми зможемо, в тому числі озвучувати і персоналії", – сказав Сибіга.

Про те, чи стане послом у Молдові екссекретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данілов, міністр не сказав. Раніше про визначення Данілова кандидатом у посли сказав президент Володимир Зеленський.

Загалом є потреба призначити або замінити послів у 30 країнах. Відповідне завдання український президент поставив на початку листопада.

"У нас буде пріоритетність G7, потім – G20, найближчі столиці. Наприклад, зараз вже в Варшаву призначений Василь Боднар, сильний посол. І, відповідно, за наявності сильних кандидатур цей процес буде прискорюватися", – сказав Сибіга.

Послів у країнах G7 замінюватимуть "за необхідності". Щодо посла в США міністр сказав, що потрібно дочекатися рішень.

Є просування і в визначенні представників при Міжнародних організаціях: послів до ОБСЄ і МАГАТЕ вже визначили.

Повну версію інтерв'ю міністра читайте за посиланням на lb.ua.