Глави шести МЗС країн Європи обіцяють збільшити допомогу Україні

Глави МЗС Великобританії, Італії, Іспанії, Німеччини, Польщі, Франції, а також глава євродипломатії Кая Каллас оприлюднили спільну заяву за підсумками зустрічі з главою МЗС України Андрієм Сибігою, повідомляє "Європейська правда".

"Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її незворотному шляху до повної євроатлантичної інтеграції, зокрема членства в НАТО. Ми продовжуватимемо підтримувати Україну на її шляху до вступу в Європейський Союз", – йдеться у заяві.

Міністри підкреслили, що "Україна має перемогти", і пообіцяли посилити військову, економічну та фінансову допомогу Україні. Для цього, зокрема, будуть мобілізувати додаткове європейське фінансування.

Також дипломати вказали на необхідність стримувати нарощування військового потенціалу Росії та посилювати тиск на джерела доходів РФ.

"Не може бути жодних переговорів про мир в Україні без українців і без європейців на їхньому боці. Ми віддані наданню Україні залізних гарантій безпеки, включно з надійним довгостроковим наданням військової та фінансової підтримки", – йдеться у документі.