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Чехія замовила 14 танків Leopard та боєприпаси на близько 161 млн євро

Танки мають доставити у країну до кінця 2026 року. 

Чехія замовила 14 танків Leopard та боєприпаси на близько 161 млн євро
виробництво танку Leopard 2
Фото: Krupp MaK Maschinenbau GmbH

Чеська Республіка замовила у німецького концерну Rheinmetall поставку ще 14 бойових танків Leopard 2A4. 

Як йдеться у повідомленні пресслужби компанії, відповідний контракт підписали генеральний директор Rheinmetall Бйорн Бернхард і генеральний директор відділу озброєнь і закупівель Міністерства оборони Чехії Лубор Куделка.

Закупівлю фінансує сама Чехія, і контракт включає також великий пакет боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Загальна вартість придбання становить близько 161 мільйона євро. 

Танки мають поставити у Чехію до кінця 2026 року. Їх візьмуть із старих швейцарських запасів і переобладнають спеціально під запит Чехії.

Підписаний контракт доповнює дві існуючі угоди, згідно з якими збройні сили Чехії вже отримали Leopard 2A4, а натомість передали українським збройним силам старішу техніку.

Таким чином чеські збройні сили завершують переобладнання свого 73-го бронетанкового батальйону із радянських на німецькі основні бойові танки.

  • Навесні у Чехії затвердили закупівлю понад 100 Leopard 2 на понад 2 млрд євро. 
  • Влітку стало відомо, що чеська армія отримає від Німеччини ще чотирнадцять старіших танків Leopard 2A4 і одну рятувальну машину Büffel-3. 
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