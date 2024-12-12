Чехія замовила 14 танків Leopard та боєприпаси на близько 161 млн євро

Танки мають доставити у країну до кінця 2026 року.

Чеська Республіка замовила у німецького концерну Rheinmetall поставку ще 14 бойових танків Leopard 2A4.

Як йдеться у повідомленні пресслужби компанії, відповідний контракт підписали генеральний директор Rheinmetall Бйорн Бернхард і генеральний директор відділу озброєнь і закупівель Міністерства оборони Чехії Лубор Куделка.

Закупівлю фінансує сама Чехія, і контракт включає також великий пакет боєприпасів і матеріально-технічного забезпечення. Загальна вартість придбання становить близько 161 мільйона євро.

Танки мають поставити у Чехію до кінця 2026 року. Їх візьмуть із старих швейцарських запасів і переобладнають спеціально під запит Чехії.

Підписаний контракт доповнює дві існуючі угоди, згідно з якими збройні сили Чехії вже отримали Leopard 2A4, а натомість передали українським збройним силам старішу техніку.

Таким чином чеські збройні сили завершують переобладнання свого 73-го бронетанкового батальйону із радянських на німецькі основні бойові танки.