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Громадяни Чехії за рік зібрали близько 8 млн євро на дрони для України

12 тисяч безпілотників вже спрямували нашим захисникам.

Громадяни Чехії за рік зібрали близько 8 млн євро на дрони для України
Акція на підтримку України в Чехії
Фото: Alena Roreitnerova

Ініціатива Drony Nemesis, в рамках якої громадяни Чехії донатили на безпілотники для української армії, за майже рік змогла зібрати близько 8 мільйонів євро.

Як пише "Європейська правда", кампанію запустили минулоріч за два дні до Різдва. Чехи пожертвували загалом більше 203 мільйонів крон, хоча початкова мета була зібрати лише 100 мільйонів. 

За ці кошти організатори збору вже придбали та спрямували українським воїнам 12 тисяч БПЛА, ще 3 тисячі практично готові до надсилання.

На цьому чехи вирішили не зупинятися: зараз вже запущено новий проєкт "Spravedliva odplata", метою якого є придбання 100 тонн пластичної вибухівки для Збройних Сил України. Купуватимуть її партіями по 5 тонн, кожна з яких коштує 10 мільйонів крон - це близько 400 тисяч євро. Використовувати вибухівку можна не лише для ведення бойових дій, але й для робіт із розмінування території.

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