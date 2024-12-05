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Зеленський відзначив державними відзнаками волонтерів

Президент анонсував засідання технологічної Ставки цього місяця.

Зеленський відзначив державними відзнаками волонтерів
Володимир Зеленський під час нагородження волонтерів
Фото: ОПУ

Володимир Зеленський зустрівся з представниками волонтерського рух у Міжнародний день волонтера.

Як ідеться на сайті глави держави, Зеленський подякував їм за допомогу на фронті й у цивільному житті.

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Президент вручив відзнаку «Золоте серце» голові наглядової ради Громадської організації «ДОФ» Володимиру Алексєєву, голові Громадської організації Beluga UA Олександру Белюзі, керівниці проєкту Victory Drones фонду Dignitas Марії Берлінській, співзасновниці ГО«Правозахисний центр «Принцип» Любові Галан, волонтерці «Української мережі за права дитини» Світлані Забаві, голові «Проліска» Євгену Капліну, засновнику «Міжнародного благодійного фонду «ЮНІТІЮА» Володимиру Коломайку, керівниці гуманітарного департаменту благодійної організації «Фонд Сергія Притули» Марині Петриченко, голові Всеукраїнської громадської організації «Лицарський Хрест» Оксані Тунік-Фриз, волонтерці громадської спілки «Українська мережа за права дитини» Анастасії Халіуловій, учасникам гурту «Курган та Агрегат» Амілу Ельман Огли Насірову, Рамілу Ельман Огли Насірову та Євгенію Володченку, які організовують масштабні збори для українських воїнів та іншим.

На зустрічі з волонтерами глава держави обговорив забезпечення Сил оборони, зокрема, закупівлю FPV-дронів та посилення ППО, а також будівництво фортифікацій. Окремо Зеленський розповів про підготовку першого засідання технологічної Ставки, яке має відбутися цього місяця.

Крім того, на зустрічі обговорили реалізацію ініціативи Bring Kids Back UA та конкретні кроки для повернення незаконно депортованих Росією українських дітей.

  • Відзнаку «Золоте серце» започаткували у 2022 році. Відтоді щороку в Міжнародний день волонтера український президент вручає її тим, хто зробив вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху.  
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