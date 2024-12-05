Офіс генпрокурора: за тиждень понад 3 тисячі військовослужбовців повернулись на військову службу

Вже понад 8 тис. військовослужбовців добровільно повернулося на військову службу.
Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.
“З них, якщо розмежувати: понад 5 тисяч військовослужбовців повернуто в порядку закону звільнення від кримінальної відповідальності і понад 3 тисячі по другому закону”, - йдеться у повідомленні.
Начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора Саіян Сєвак зауважив, що з 29 листопада понад 3 тисячі військовослужбовців повернулись на військову службу через закон, який поновлює соціальні гарантії, пільги, продовольче, грошове та матеріальне забезпечення.
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Наприкінці серпня Верховна Рада декриміналізувала перший факт самовільного залишення частини (СЗЧ) чи дезертирства військовослужбовців.
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У листопаді ВР ухвалила законопроєкт, що дозволяє повернутися з СЗЧ на службу без судових вироків. Ідеться лише про разовий дозвіл.