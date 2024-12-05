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Офіс генпрокурора: за тиждень понад 3 тисячі військовослужбовців повернулись на військову службу

Ще понад 5 тис. військовослужбовців повернуто в порядку закону звільнення від кримінальної відповідальності.

Офіс генпрокурора: за тиждень понад 3 тисячі військовослужбовців повернулись на військову службу
Фото: 5.ua

Вже понад 8 тис. військовослужбовців добровільно повернулося на військову службу.

Про це повідомила пресслужба Офісу генпрокурора.

“З них, якщо розмежувати: понад 5 тисяч військовослужбовців повернуто в порядку закону звільнення від кримінальної відповідальності і понад 3 тисячі по другому закону”, - йдеться у повідомленні. 

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Начальник відділу Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Офісу Генерального прокурора Саіян Сєвак зауважив, що з 29 листопада понад 3 тисячі військовослужбовців повернулись на військову службу через закон, який поновлює соціальні гарантії, пільги, продовольче, грошове та матеріальне забезпечення.

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