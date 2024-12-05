Росіяни атакували Херсонщину і поранили мирного мешканця

Сьогодні вдень, 5 грудня, окупаційна російська армія атакувала Томину Балку у Херсонській області.
Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.
“Внаслідок ворожого удару постражав місцевий житель, який знаходився на подвір’ї”, - йдеться у повідомленні.
Уточнюється, що 67-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення ніг.
Медики відвезли потерпілого до лікарні для надання допомоги.
- У Херсонській області учора внаслідок ударів росіян загинули дві людини, 10 поранені.