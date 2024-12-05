Чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення ніг.

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Фото: Ярослав Янушевич у Telegram

Росіяни атакували Херсонщину і поранили мирного мешканця (ілюстративне фото)

Сьогодні вдень, 5 грудня, окупаційна російська армія атакувала Томину Балку у Херсонській області.

Про це повідомила пресслужба Херсонської ОВА.

“Внаслідок ворожого удару постражав місцевий житель, який знаходився на подвір’ї”, - йдеться у повідомленні.

Уточнюється, що 67-річний чоловік дістав вибухову та черепно-мозкову травми, контузію, а також уламкове поранення ніг.

Медики відвезли потерпілого до лікарні для надання допомоги.