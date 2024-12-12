США нададуть новий пакет безпекової допомоги Україні

“Сьогодні Президент затвердив новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, який забезпечить їх додатковими засобами ППО, артилерією, безпілотниками та бронетехнікою”, - повідомив Кірбі.

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