США нададуть новий пакет безпекової допомоги Україні

Президент США Джо Байден ухвалив рішення про надання нового пакету безпекової допомоги Україні, розповів радник Білого дому Джон Кірбі, повідомив Укрінформ.
“Сьогодні Президент затвердив новий пакет допомоги Україні у сфері безпеки, який забезпечить їх додатковими засобами ППО, артилерією, безпілотниками та бронетехнікою”, - повідомив Кірбі.
- Агентство США з питань співробітництва у сфері безпеки повідомило про надання Державним департаментом згоди на продаж Україні обладнання для обслуговування винищувачів F-16.
- Міністерство оборони США повідомило про виділення 22-го пакета допомоги Україні на 988 млн доларів.
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2 грудня США оголосили пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів.
- 6 грудня The Guardian повідомило із посиланням на власні джерела у Вашингтоні, що українська делегація на чолі з главою Офісу Президента Андрієм Єрмаком зустрілася із радником Білого дому з питань нацбезпеки Джейком Салліваном. Останній пообіцяв, що середини січня Київ отримає сотні тисяч додаткових артилерійських снарядів, тисячі ракет та сотні броньованих автомобілів. США також допоможуть Україні із підготовкою мобілізованих, яка здійснюватиметься за кордоном.