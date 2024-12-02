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США оголосили пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів

Озброєння доставлять в Україну зі складів США.

США оголосили пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів
США оголосили пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів (архівне фото)
Фото: Пресслужба Пентагону

США оголосили пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів, повідомили в Державному департаменті США.

Пакет включатиме: 

  • боєприпаси для систем HIMARS
  • 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси
  • ракети Stinger
  • засоби протидії безпілотникам
  • дрони
  • протипіхотні міни
  • протитанкові комплекси Javelin і AT-4
  • протитанкові ракети TOW
  • стрілецька зброя і боєприпаси
  • обладнання та боєприпаси для підривних робіт
  • обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури.

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Зазначається, що озброєння доставлять в Україну зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

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