США оголосили пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів, повідомили в Державному департаменті США.
Пакет включатиме:
- боєприпаси для систем HIMARS
- 155-мм і 105-мм артилерійські боєприпаси
- ракети Stinger
- засоби протидії безпілотникам
- дрони
- протипіхотні міни
- протитанкові комплекси Javelin і AT-4
- протитанкові ракети TOW
- стрілецька зброя і боєприпаси
- обладнання та боєприпаси для підривних робіт
- обладнання для захисту критично важливої національної інфраструктури.
Зазначається, що озброєння доставлять в Україну зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).
- Раніше повідомлялось, що Сполучені Штати готують "суттєву додаткову безпекову допомогу для України".