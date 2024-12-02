Зазначається, що озброєння доставлять в Україну зі складів США за програмою президентських повноважень (PDA).

США оголосили пакет військової допомоги Україні на 725 млн доларів, повідомили в Державному департаменті США.

Озброєння доставлять в Україну зі складів США.

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