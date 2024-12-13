Президент Польщі став кандидатом на членство у Міжнародному олімпійському комітеті

Польський олімпійський комітет ухвалив резолюцію щодо висунення кандидатури Анджея Дуди на посаду члена Міжнародного олімпійського комітету.

Як пише видання Polsat, ідею підтримали 29 членів правління польського НОК, четверо були проти, шестеро утрималися. Голова організації Радослав Пєсєвич заявив, що Дуда як людина, що "віддана олімпізму", допоможе Польщі на міжнародній спортивній арені.

Термін президентських повноважень політика завершиться у серпні 2025 року, натомість конгрес МОК-2025 запланований раніше, у березні. Основним питанням на ньому стане обрання нового президента комітету замість німця Томаса Баха.