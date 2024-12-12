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Заступник міністра культури: Україна розраховує на посилення інтеграції в культурний простір ЄС із початком головування Польщі

Заступник міністра культури: Україна розраховує на посилення інтеграції в культурний простір ЄС із початком головування Польщі
Заступник міністра культури Андрій Наджос
Фото: LB.ua

Україна сподівається, що з 1 січня, коли в Євросоюзі почне головувати Польща, почнеться нова сторінка у відносинах держави і блоку. Зокрема і щодо інтеграції у культурний простір та кооперації з ЄС у сфері культури та медіа. 

Про це заступник міністра культури і стратегічних комунікацій Андрій Анджос сказав на міжнародній конференції-шоукейсі ”Культурні відносини України та ЄС: підсумки 2024 року”, організованій Бюро програми ЄС ”Креативна Європа” в Україні. Він зазначив, що Україна несе власні автентичність та культуру в європейський культурний простір і прагне робити це надалі.

”Єдиний «конкурент», з ким ми виборюємо право бути нацією з глибинною історією – це країна, яка знищує нас щоденно і хоче захопити не лише територію, а знищити нашу ідентичність. У європейській родині таких проблем не існує”, – сказав заступник міністра.

Він подякував ЄС за відкриття великої кількості програм для України, зокрема й “Креативної Європи”. 

Програма ”Креативна Європа” є виявом євроінтеграційних прагнень України та є інтеграційною і всередині ЄС, і всіх асоційованих партнерських країн.

Секторальна менеджерка з питань культури Представництва ЄС в Україні Тетяна Шульга на заході повідомила, що наразі блок підтримав уже сотні українських проєктів.

Підтримка відбувалася на трьох рівнях: “Креативної Європи” з залученням європейських партнерів, на рівні регіональної програми EU4Culture та численних грантів, які надавали безпосередньо українським організаціям.

”За ці сім років можемо справді говорити, що співпраця в сфері культури продовжує зростати”, – сказала Шульга.

Шеф-редакторка lb.ua Соня Кошкіна у межах заходу поділилася досвідом створення інноваційної системи донатів для журналістської спільноти.

Соня Кошкіна під час виступу
Фото: LB.ua
Соня Кошкіна під час виступу

У 2023 р. створили консорціум разом з іншими європейськими медіа та журналістськими організаціями для реалізації проєкту. До консорціуму ”Інтегроване рішення для спільних пожертв для журналістики” наразі входять 8 європейських незалежних організацій у сфері медіа.

Консорціум отримав грант ЄС, а проєкт назву Taktak.

”LB.ua посідає особливо місце у консорціумі, оскільки там ми єдине ЗМІ, яке працює за умов війни. У нас достатньо великий досвід роботи з читачами через фандрейзингові кампанії, наше медіа перебуває у постійному контакті з нашими донатерами. LB.ua ділиться своїм унікальним досвідом з учасниками консорціуму, бере активну участь у розробці матеріалів і проектуванні програмного забезпеченні, проведенні опитувань журналістів, розповсюджує інформацію. В той же час наші європейські колеги діляться досвідом і проблемами функціонування власного медіаринку: як от зростаючий розрив між доходами журналістів зі стабільними контрактами, яких стає дедалі менше, і зростаючою кількістю фрілансерів, яких стає дедалі більшим, чи зростаючою недовірою до новин, але при цьому єі зростаюча готовність читачів фінансово підтримувати конкретні ЗМІ. Разом ми намагаємось віднайти стратегію, яка б вирішила більшість цих питань і зробила заробітки журналістів більш сталими”, – розповіла Соня Кошкіна.

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