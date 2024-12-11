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Вразлива королева: Джуді Денч виповнилося 90 років

Легендарна британська акторка грала монархинь і домогосподарок, жорстоких інтриганок і геніальних письменниць, очільниць розвідки і добрих бабусь. Дмитро Десятерик розказує про творчий шлях Джуді Денч і її найпомітніші ролі.

У руках Джуді сценарій «Генріха V» для екранізації <i>BBC</i>, у якій вона зіграє Катерину Валуа. Лондон. Липень 1960 року.
Фото: Kamerton Kultury
У руках Джуді сценарій «Генріха V» для екранізації BBC, у якій вона зіграє Катерину Валуа. Лондон. Липень 1960 року.

Дейм Джудіт Олівія Денч народилася 9 грудня 1934 року в місті Йорк. Протягом семи десятиліть кар’єри вона здобула численні нагороди, зокрема: «Оскар», «Тоні», два «Золоті глобуси» і сім премій «Олів'є». Денч — дитина середнього класу: її батько Реджинальд Артур — магістр права, адвокат і лікар. Якщо ж подивитися в родовід глибше, то Джуді походить з роду данських аристократів Білле й має серед предків видатного астронома Тіхо Браге (1546–1601).

Джуді Денч
Фото: british-cinema.livejournal.com
Джуді Денч

Захоплення театром прийшло через батьків: Реджинальд Артур працював головним лікарем, а мати — гардеробницею Йоркського королівського театру. Актори часто гостювали в домі Денчів. У 1950-ті роки Джуді на непрофесійних засадах брала участь у постановках сучасної реконструкції «Йоркських містерій». До того ж її брат Джефф відвідував Центральну школу мови і драми. Джуді вступила до неї й була однокласницею Ванесси Редґрейв — випустилася, отримавши чотири акторські премії, у тому числі й золоту медаль за успіхи в навчанні.

Денч під час генеральної репетиції «Гамлета», її дебюту на сцені, вересень 1957 року
Фото: british-cinema.livejournal.com
Денч під час генеральної репетиції «Гамлета», її дебюту на сцені, вересень 1957 року

Молода акторка вперше вийшла на професійну сцену у вересні 1957 з трупою «Олд Вік» у ліверпульському театрі «Роял Корт», причому одразу в ролі Офелії. За словами рецензента газети «Івнінг стандарт», Денч мала «талант, який ще більше розкриється, коли вона опанує певну техніку». За технікою справа не стала — ролі йшли одна за одною. Тут треба розуміти, що британська театральна традиція — одна з найпотужніших у світі, конкуренція там шалена. Але обдарування Джуді було екстраординарним: за лічені роки вона відіграла на великих сценах у Британії, США, Канаді, отримала роль у постановках Франко Дзеффіреллі, а в 1970-му доєдналася до Королівської шекспірівської трупи, в якій здобула загальнонаціональне визнання. Саме тоді стало ясно, що Денч має приголомшливий акторський діапазон. Зокрема, гра в постановці «Багато шуму з нічого» отримала таку оцінку: «Вона є комедійною актрисою неперевершеної майстерності, можливо, найкращою з тих, що в нас є». А виконання ролі леді Макбет — таку: «Якщо це не чудова гра, то я не знаю, що це».

Джуді Денч у ролі Титанії в постановці «Сон літньої ночі», 1962 рік
Фото: british-cinema.livejournal.com
Джуді Денч у ролі Титанії в постановці «Сон літньої ночі», 1962 рік

Кар’єра в кіно розвивалася так само по експоненті. 1964-го Денч дебютувала у фільмі «Третя таємниця», а вже через два роки отримала премію БАФТА як найперспективніший новачок за фільм «О четвертій ранку». Назагал акторка має сім премій БАФТА і дев'ять номінацій — і це не рахуючи призів БАФТА ТВ.

А всесвітнє визнання, як це часто буває, забезпечив Голлівуд. У черговий фільм про Джеймса Бонда «Золоте око» (1995) продюсери запросили Денч на роль М — боса Джеймса Бонда. Фільм успішно пройшов у світовому прокаті. За цим пішли запрошення в інші голлівудські проєкти і, нарешті, давно заслужений «Оскар».

Джуді Денч і Гвінет Пелтроу на церемонії вручення премії «Оскар», березень 1999 року
Фото: british-cinema.livejournal.com
Джуді Денч і Гвінет Пелтроу на церемонії вручення премії «Оскар», березень 1999 року

Обдарування Денч — з тих, що з часом тільки розкриваються. Значну кількість проривних ролей вона виконала тоді, коли більшість акторів ідуть з професії. Вона може бути однаково зворушливою, смішною, холодно-відстороненою, жорстокою, величною. Може зачаровувати, інтригувати, наказувати, закохувати, лякати. Без неї не уявити ані британського театру, ані світового кіно.

Розказуємо про найкращі ролі Джуді Денч.

Джуді Денч, Меггі Сміт і королева Великобританії Єлизавета II на прем'єрі <i>Ladies in Lavender</i>
Фото: british-cinema.livejournal.com
Джуді Денч, Меггі Сміт і королева Великобританії Єлизавета II на прем'єрі Ladies in Lavender

Фільми про Джеймса Бонда 

1995–2015

Після перерви в серії фільмів про Джеймса Бонда, що тривала з 1989 року, у стрічку «Золоте око» (1995) продюсери запросили Денч на роль М. Персонажку змодельовано на основі дами Стелли Рімінгтон, реальної голови МІ5 у 1992–1996 роках. Денч стала першою жінкою, яка зобразила М, змінивши Роберта Брауна. Суперагента тоді втілив Пірс Броснан.

Нововведення виправдало себе: Денч з її чудовою грою створила додаткову напругу в драматургії, а також внесла помітну феміністську лінію: 007 вважає М бухгалтеркою, а М свого підлеглого — сексистом, мізогіном і реліктом Холодної війни.

Джуді Денч на зйомках фільму «Спектр» про агента 007 з Деніелом Крейгом, Рорі Кінніром і Рейфом Файнсом, 2015 рік
Фото: british-cinema.livejournal.com
Джуді Денч на зйомках фільму «Спектр» про агента 007 з Деніелом Крейгом, Рорі Кінніром і Рейфом Файнсом, 2015 рік

Надалі Денч у ролі М виступала не тільки начальницею, але й свого роду голосом сумління Бонда, водночас кимось на кшталт матері. Акторка відпрацювала чудово і з Броснаном, і з Даніелом Крейгом, знявшись у восьми фільмах франшизи.

«Її Величність місіс Браун»

режисер Джон Медден, 1997

Середина 1860-х. Королева Вікторія (Денч) перебуває в жалобі за своїм чоловіком, принцом-консортом Альбертом Саксен-Кобург-Готським, який помер 1861 року, живе життям самітниці. Прагнучи допомогти королеві подолати горе й повернутися до державних справ, її міністри викликають до двору шотландця Джона Брауна (Біллі Конноллі), вірного слугу покійного принца.

Денч у фільмі «Її Величність місіс Браун»
Фото: kinorium.com
Денч у фільмі «Її Величність місіс Браун»

Поява Брауна, крутого норовом, питущого, але безроздільно відданого королеві, вчиняє з Вікторією дива. Вона виїжджає на кінні прогулянки, робить візити, починає посміхатися, врешті-решт. Але незалежний характер нажив Джонові чимало ворогів, які не зупиняються ні перед чим, аби його скомпрометувати.

Денч відпрацьовує весь потрібний спектр емоцій: від горя, що цілком поглинає її героїню, до поступового емоційного відтавання; спалахи гніву, монарша велич, невпевненість у собі через підступи винахідливих царедворців — образ королеви, іменем якої названа ціла епоха в житті Великої Британії, вийшов надзвичайно повнокровним.

За цю роботу Джуді Денч відзначено БАФТА, а також першими в її житті «Золотим глобусом» і номінацією на «Оскар».

«Закоханий Шекспір» 

режисер Джон Медден, 1998

Лондон, 1593 рік. Молодий драматург Вільям Шекспір (Джозеф Файнз) перебуває у творчій кризі, а господар театру вимагає нової п'єси в найкоротший термін. Раптом Вільям закохується в красуню-аристократку Віолу (Гвінет Пелтроу), яка, вдаючи молодого актора, наймається в трупу, щоб зіграти головну жіночу роль в «Ромео і Джульєтті» (жінкам тоді доступ до сцени був заборонений). Існує лише одна проблема: Віола заручена з поважним і самолюбним дворянином, який планує відвезти дружину в американські колонії.

Джуді Денч у фільмі «Закоханий Шекспір»
Фото: kinorium.com
Джуді Денч у фільмі «Закоханий Шекспір»

Тут Денч грає знову королеву, іменем якої названа ціла епоха в житті Британії — Єлизавету І. Цікаво, що екранного часу в цієї ролі мінімум — лише вісім хвилин, але це воістину незабутні хвилини. Коли Єлизавета-Денч входить у кадр, то наче несе зі собою весь об’єм влади, з незворушним напудреним обличчям-маскою. Усівшись дивитися п’єсу, реагує, втім, з дитячою безпосередністю: регоче так, що канделябри хитаються, або, коли їй нудно, позіхає так, що наче ось-ось засне. Коли треба розв’язати конфліктну ситуацію, жартує пекельно влучно і з кам’яним обличчям. І без зайвих вагань ступає в калюжу, коли треба йти, а дурні придворні нічого не можуть вдіяти. Кожне слово, кожен жест — філігранна точність.

У підсумку фільм отримав сім премій «Оскар», одна з яких — для Денч як найкращої акторки другого плану.

«Айріс» 

режисер Річард Ейр, 2001

В основі сюжету стрічки — спогади Джона Бейлі (Джим Бродбент), чоловіка видатної письменниці Айріс Мердок (Денч), про їхнє кохання й життя. Мердок і Бейлі познайомилися в Оксфордському університеті, де обоє працювали викладачами. Тоді Айріс була енергійною, харизматичною і талановитою, а Джон — сором'язливим і нерішучим. Вони закохалися і з часом одружилися. Однак на схилі років Айріс страждала на хворобу Альцгеймера. Джон довго опікувався нею, але цей догляд став надто важким, тож Айріс переселилася в будинок для людей літнього віку, де невдовзі померла.

Джуді Денч у фільмі «Айріс»
Фото: kinorium.com
Джуді Денч у фільмі «Айріс»

Ця роль для Денч була особливо складною: передати в подробицях спочатку неординарний розум своєї героїні, а потім його поступове згасання. І акторка це зробила просто із заворожливою органічністю: то розгублена, то просвітлена, то наче замкнена в літньому тілі дитина. Джуді Денч здобула за цю картину премію БАФТА і номінацію на «Оскар», а Джим Бродбент — «Оскар» за найкращу чоловічу роль другого плану.

«Скандальний щоденник» 

режисер Річард Ейр, 2006

У школу прибуває нова викладачка мистецтва Шеба Гарт (Кейт Бланшетт) і знайомиться зі своєю колегою, суворою вчителькою історії Барбарою Коветт (Джуді Денч), з якою в неї виникають довірчі стосунки. Барбара — що так само є оповідачкою — швидко закохується в Шебу й робить спроби зблизитися з нею. Шеба при цьому одружена з чоловіком, набагато старшим за неї. А коли Барбара дізнається, що героїня Бланшетт почала таємний роман з неповнолітнім учнем, вона користується цим фактом, щоб примусити Шебу вступити з нею у зв'язок. Однак ситуація геть виходить з-під контролю.

Джуді Денч і Кейт Бланшет у фільмі «Скандальний щоденник»
Фото: kinorium.com
Джуді Денч і Кейт Бланшет у фільмі «Скандальний щоденник»

Денч тут дісталася нетипова для неї роль антигероїні — і акторка впоралася філігранно. Вона грає спектакль усередині спектаклю, адже Барбара, коли треба, надягає маску привітності й співчутливості, з-під якої рано чи пізно виривається владна, жорстка, глибоко мізантропічна інтриганка.

За цю роль Джуді Денч отримала нагороду Премії британського незалежного кіно.

Британська актриса Джуді Денч прибуває на прем’єру фільму «Вбивство у 'Східному експресі'» в Королівському Альберт-холі в центрі Лондона, 2 листопада 2017 року.
Фото: EPA/UPG
Британська актриса Джуді Денч прибуває на прем’єру фільму «Вбивство у 'Східному експресі'» в Королівському Альберт-холі в центрі Лондона, 2 листопада 2017 року.

Дмитро Десятерик
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