Суспільний мовник оголосив лонг-лист учасників відбору на "Євробачення-2025"

Двадцять артистів зберігають шанси на те, щоб представляти Україну в Базелі.

"Суспільне" повідомило про початок нового етапу національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення", який наступного року прийматиме швейцарський Базель.

Продюсерка Тіна Кароль обрала 20 виконавців, які потрапили до лонг-листу. Усього було розглянуто 369 заявок, а деякі дуже сильні композиції, за словами співачки, довелося відхилити через порушення умов конкурсу - пісня виконувалася чи публікувалася до визначеної організаторами дати, містила частину чужих слів чи ненормативну лексику або перевищувала тривалість у 3 хвилини.

Далі почнуться прослуховування, під час яких продюсерка обере 9 номерів для участі у фіналі в режимі живого концерту. Ще одного учасника визначать шляхом глядацького голосування серед тих 11, хто не отримає прямої путівки.

Фінал національного відбору відбудеться у лютому 2025 року, а Євробачення-2025 - у травні.

Лонг-лист національного відбору на Євробачення