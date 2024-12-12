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Суспільний мовник оголосив лонг-лист учасників відбору на "Євробачення-2025"

Двадцять артистів зберігають шанси на те, щоб представляти Україну в Базелі.

Суспільний мовник оголосив лонг-лист учасників відбору на "Євробачення-2025"
Фото: EPA/UPG

"Суспільне" повідомило про початок нового етапу національного відбору на пісенний конкурс "Євробачення", який наступного року прийматиме швейцарський Базель. 

Продюсерка Тіна Кароль обрала 20 виконавців, які потрапили до лонг-листу. Усього було розглянуто 369 заявок, а деякі дуже сильні композиції, за словами співачки, довелося відхилити через порушення умов конкурсу - пісня виконувалася чи публікувалася до визначеної організаторами дати, містила частину чужих слів чи ненормативну лексику або перевищувала тривалість у 3 хвилини.

Далі почнуться прослуховування, під час яких продюсерка обере 9 номерів для участі у фіналі в режимі живого концерту. Ще одного учасника визначать шляхом глядацького голосування серед тих 11, хто не отримає прямої путівки. 

Фінал національного відбору відбудеться у лютому 2025 року, а Євробачення-2025 - у травні. 

Лонг-лист національного відбору на Євробачення

  • BRYKULETS
  • ENLEO
  • FIЇNKA
  • Future Culture
  • GRISANA
  • KHAYAT
  • KRYLATA
  • MOLODI
  • MON FIA
  • Ranrawi
  • Starykova Hrystyna
  • TESLENKO
  • YAGODY
  • Ziferblat
  • Абіє
  • "ДК Енергетик"
  • Маша Кондратенко
  • МУАЯД
  • "Слухай Сашу"
  • Влад Шериф
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