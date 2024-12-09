П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
П’ятиметрові верби, гриби та інші несподіванки. Як змінювався вербово-тополевий ліс на місці Каховського моря
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Похвалили, але вказали на шахрайство і не лише: що каже свіжий звіт ВООЗ і Світового банку про медреформу
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
Башкирська активістка Айгуль Ліон: «Сьогодні сили на повалення російської влади мають лише національні республіки»
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Лідер сирійської опозиції оголосив про "падіння" режиму Асада
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
Нотр-Дам: тріумфальне повернення
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
США оголосили про новий пакет допомоги Україні. Пентагон оприлюднив подробиці
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
​Генерал-майор Служби державної охорони Грузії звернувся до армії і закликав підтвердити вірність батьківщині і народу
ГоловнаКультура

NAMU відкриває виставку «Р.Е.П. Історія»

Подія присвячена 20-річчю мистецької групи.

Фото: NAMU

Національний художній музей України (NAMU) презентує виставковий проєкт «Р.Е.П. Історія», присвячений 20-річчю діяльності групи P.Е.П. 

Виставка представить історію діяльності групи, яка складалась з мистецтва інсталції, відео, перформативних практик. Експозиція буде побудована за тематичним принципом та робитиме акцент на проблемах, з якими працювала група: демократія, субʼєктність, розвиток спільнот, євроінтеграція, патріотизм. Зокрема, будуть представлені живописні твори, показані на першій виставці «Революційний експериментальний простір» у Центрі сучасного мистецтва при Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» у 2004 році. Кураторки виставки: Анна Алієва, Тетяна Жмурко, Дарина Якимова (NAMU); Анна Лазар (незалежна кураторка, дослідниця сучасного українського мистецтва, Польща). Архітектор виставки – Олександр Бурлака.

Виставка «Революційний експериментальний простір» у Центрі сучасного мистецтва при НаУКМА, 2004
Фото: birdinflight.com
Виставка «Революційний експериментальний простір» у Центрі сучасного мистецтва при НаУКМА, 2004

У межах виставкового проєкту будуть відбуватися публічні події, які включатимуть кураторські та авторські екскурсії, дискусії та майстеркласи.

Виставка триватиме до 1 березня 2025. Музей працює три дні на тиждень - п'ятниця, субота та неділя.

Учасники та учасниці групи Р.Е.П.
Фото: artukraine
Учасники та учасниці групи Р.Е.П.

Про P.Е.П.:

  • P.Е.П. (Революційний Експериментальний Простір) — художнє об’єднання, що виникло на хвилі Помаранчевої революції 2004 року та активно працювало в галузі критичного, політичного мистецтва.
  • Р.Е.П. позиціонує себе як колективного автора, який створює не твори, а ситуації. 
  • Художники та художниці групи P.Е.П.: Ксенія Гнилицька, Нікіта Кадан, Жанна Кадирова, Володимир Кузнецов, Лада Наконечна, Леся Хоменко.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies