NAMU відкриває виставку «Р.Е.П. Історія»

Національний художній музей України (NAMU) презентує виставковий проєкт «Р.Е.П. Історія», присвячений 20-річчю діяльності групи P.Е.П.
Виставка представить історію діяльності групи, яка складалась з мистецтва інсталції, відео, перформативних практик. Експозиція буде побудована за тематичним принципом та робитиме акцент на проблемах, з якими працювала група: демократія, субʼєктність, розвиток спільнот, євроінтеграція, патріотизм. Зокрема, будуть представлені живописні твори, показані на першій виставці «Революційний експериментальний простір» у Центрі сучасного мистецтва при Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» у 2004 році. Кураторки виставки: Анна Алієва, Тетяна Жмурко, Дарина Якимова (NAMU); Анна Лазар (незалежна кураторка, дослідниця сучасного українського мистецтва, Польща). Архітектор виставки – Олександр Бурлака.
У межах виставкового проєкту будуть відбуватися публічні події, які включатимуть кураторські та авторські екскурсії, дискусії та майстеркласи.
Виставка триватиме до 1 березня 2025. Музей працює три дні на тиждень - п'ятниця, субота та неділя.
Про P.Е.П.:
- P.Е.П. (Революційний Експериментальний Простір) — художнє об’єднання, що виникло на хвилі Помаранчевої революції 2004 року та активно працювало в галузі критичного, політичного мистецтва.
- Р.Е.П. позиціонує себе як колективного автора, який створює не твори, а ситуації.
- Художники та художниці групи P.Е.П.: Ксенія Гнилицька, Нікіта Кадан, Жанна Кадирова, Володимир Кузнецов, Лада Наконечна, Леся Хоменко.