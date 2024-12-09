NAMU відкриває виставку «Р.Е.П. Історія»

Фото: NAMU

Національний художній музей України (NAMU) презентує виставковий проєкт «Р.Е.П. Історія», присвячений 20-річчю діяльності групи P.Е.П.

Виставка представить історію діяльності групи, яка складалась з мистецтва інсталції, відео, перформативних практик. Експозиція буде побудована за тематичним принципом та робитиме акцент на проблемах, з якими працювала група: демократія, субʼєктність, розвиток спільнот, євроінтеграція, патріотизм. Зокрема, будуть представлені живописні твори, показані на першій виставці «Революційний експериментальний простір» у Центрі сучасного мистецтва при Національному університеті «Києво-Могилянська Академія» у 2004 році. Кураторки виставки: Анна Алієва, Тетяна Жмурко, Дарина Якимова (NAMU); Анна Лазар (незалежна кураторка, дослідниця сучасного українського мистецтва, Польща). Архітектор виставки – Олександр Бурлака.

Фото: birdinflight.com Виставка «Революційний експериментальний простір» у Центрі сучасного мистецтва при НаУКМА, 2004

У межах виставкового проєкту будуть відбуватися публічні події, які включатимуть кураторські та авторські екскурсії, дискусії та майстеркласи.

Виставка триватиме до 1 березня 2025. Музей працює три дні на тиждень - п'ятниця, субота та неділя.

Фото: artukraine Учасники та учасниці групи Р.Е.П.

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