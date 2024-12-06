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​Письменницю Вікторію Амеліну посмертно нагородили спеціальною відзнакою Prix Voltaire

Торік Амеліна отримувала спецвідзнаку Prix Voltaire замість автора Володимира Вакуленка, вбитого росіянами у 2022 році на Ізюмщині Харківської області.

​Письменницю Вікторію Амеліну посмертно нагородили спеціальною відзнакою Prix Voltaire
Вікторія Амеліна
Фото: pen.org.ua

Українську письменницю Вікторію Амеліну посмертно нагородили спеціальною відзнакою Prix Voltaire під час 34-го Міжнародного конгресу видавців.

Захід 4-6 грудня проходить у Ґвадалахарі (Мексика). 

Премія Prix Voltaire Міжнародної асоціації видавців (IPA) відзначає видатні здобутки літераторів у боротьбі за свободу слова.

Відзнаку замість Амеліної отримала голова Центру громадянських свобод Олександра Матвійчук.

Під час церемонії організатори показали минулорічний виступ Вікторії Амеліної у Норвегії. Тоді письменниця отримувала спецвідзнаку Prix Voltaire замість автора Володимира Вакуленка, вбитого росіянами у 2022 році на Ізюмщині Харківської області.

Вікторія Амеліна, отримуючи спецвідзнаку Prix Voltaire у травні 2023 року, сказала: «Я, українська письменниця, говорю від імені мого колеги Володимира Вакуленка, котрий, на відміну від мене, не пережив ще одну спробу російської імперії стерти українську ідентичність. Українська літературна спільнота вдячна за відзнаку. Ця нагорода унікальна, значуща та зворушлива. Частково через те, що ніхто із сотень інших українських авторів, котрі, як і Вакуленко, були вбиті протягом усієї української історії, не отримував цю міжнародну відзнаку посмертно. Я впевнена, що Володимир Вакуленко хотів би також їм присвятити цю премію». 

Prix Voltaire посмертно вручають для того, щоб підкреслити виняткову боротьбу за свободу самовираження лауреата/лауреатки та підкреслити, яким чином його або її змусили мовчати. 

Олександра Матвійчук зазначила, що після виступу до неї підходили багато людей, які говорили, що знають Амеліну особисто, бо познайомилися з нею на якомусь книжковому фестивалі чи мистецькому заході. «Я вкотре дивуюся, як багато вона робила — їздила та виступала, волонтерила, документувала воєнні злочини, писала книгу. І звичайно, мені дуже сумно, що Віка не може забрати свою нагороду сама. Але місточки, які вона будувала між Україною та світом досі працюють, і на цьому міжнародному конгресі авторів та видавців з усього світу це дуже відчутно», - додала голова Центру громадянських свобод.

  • Вікторія Амеліна — авторка книжок «Синдром листопаду, або Homo Compatiens», «Хтось, або Водяне Серце», «Е-е-есторії екскаватора Еки», «Дім для Дома». 
  • Із червня 2022-го року вона приєдналася до правозахисної організації Truth Hounds, де разом із командою працювала як документаторка воєнних злочинів на деокупованих територіях на сході, півдні та півночі України. 
  • Вікторія загинула 1 липня 2023 року внаслідок поранення, отриманого 27-го червня під час ракетного обстрілу Росією Краматорська. 
  • У 2024 році у «Видавництві Старого Лева» вийшла друком збірка поезії Вікторії Амеліної «Свідчення». 
  • Навесні 2025 року планується вихід книжки Амеліної War & Justice Diary: Looking at Women Looking at War («Щоденник війни і правосуддя: Дивлячись на жінок, що дивляться на війну»). 
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