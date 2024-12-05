Її включили до Реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Українську програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції визнали на світовому рівні

Українську “Програму з охорони кобзарсько-лірницької традиції” включили до Реєстру належних практик з охорони нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО.

Про це повідомила пресслужба Міністерства культури та стратегічних комунікацій України.

Таке рішення було прийнято на 19-й сесії Міжурядового комітету ЮНЕСКО з питань охорони нематеріальної культурної спадщини номінацію.

Міністр культури та стратегічних комунікацій України Микола Точицький нагадав, що внаслідок російської агресії проти України загинули 133 українських митця, серед них шестеро братчиків кобзарських цехів, які стали на захист України.

Зазначається, що у другій половині 2022 року “Кобзарство”/”Кобзарсько-лірницьку традицію” внесли до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України.

А у 2023 році Україна подала на внесення до Списків нематеріальної культурної спадщини ЮНЕСКО “Кобзарсько-лірницьку традицію” та програму з її охорони.

культурним надбанням людства - її внесли до списку нематеріальної культурної спадщини.