Зеленський: РФ випустила по Україні 93 ракети, частину з них збили завдяки F-16

Під час сьогоднішньої масованої атаки Росія випустила по території України 93 ракети. Зокрема, була й щонайменше одна північнокорейська. Росіяни били крилатими та балістичними ракетами.

Як повідомив президент України Володимир Зеленський, вдалося збити 81 ракету, з них 11 крилатих ракет збито завдяки нашим F-16.

Також росіяни задіяли в цій атаці майже 200 безпілотників, і це був один із найбільш масштабних ударів по нашій енергетиці.

"Це такий «мирний» план Путіна – знищити все. Це так він хоче «перемовин» – тероризуючи мільйони людей. І він не обмежений ані в далекобійності, ані в купівлі необхідних компонентів для виробництва ракет. Нафта дає Путіну достатньо грошей, щоб вірити в безкарність. Потрібна сильна реакція світу: на масований удар – масова реакція. Тільки так зупиняється терор", – написав президент.

Він наголосив, що якщо лідери бояться реагувати чи звикають до терору, Путін сприймає це як дозвіл продовжувати. Тому потрібні «петріоти», щоб збивати ці ракети й доводити, що терор не досягне мети.

Також Зеленський нагадав, що потрібно посилювати санкції проти Росії за війну, щоб реально впливати на російське виробництво ракет.

"Балачки Путіна не зупиняють – потрібна сила, яка приведе до миру. Сила, яка не боятиметься своєї можливості зупиняти зло. Світ може зупинити це божевілля, і для цього перш за все треба зупинити божевілля в Москві, яке вже 20+ років віддає накази на терор. Сила потрібна. Україна вдячна всім, хто допомагає", – зазначив глава держави.