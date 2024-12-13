Укрзалізниця почала продавати квитки на новий потяг до Будапешта

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на новий потяг до Будапешта. Поїзд №9/10 вперше вирушить за маршрутом 15 грудня.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби перевізника.

Як зазначили в Укрзалізниці, це – довгоочікуваний маршрут, реалізований у кооперації з угорськими державними залізницями.

Поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути Укрзалізниці та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні + поїздів у напрямку:

Відня (подорож триватиме менше 3 годин),

Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха,

а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн.

"Ще одна з вагомих переваг цього поїзда: зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс): ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", – уточнили в Укрзалізниці. Розклад:

Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.

У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні становить 2 800 грн. Квитки вже доступні в застосунку та на сайті Укрзалізниці.