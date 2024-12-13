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Укрзалізниця почала продавати квитки на новий потяг до Будапешта

Поїзд вперше вирушить до столиці Угорщини 15 грудня. 

Укрзалізниця почала продавати квитки на новий потяг до Будапешта
Фото ілюстративне
Фото: Укрзалізниця

Укрзалізниця розпочала продаж квитків на новий потяг до Будапешта. Поїзд №9/10  вперше вирушить за маршрутом 15 грудня. 

Про це йдеться у повідомленні пресслужби перевізника. 

Як зазначили в Укрзалізниці, це – довгоочікуваний маршрут, реалізований у кооперації з угорськими державними залізницями.

Поїзд розвантажить найбільш затребувані міжнародні маршрути Укрзалізниці та дасть пряме сполучення з одним із найбільших аеропортів у регіоні + поїздів у напрямку:

  • Відня (подорож триватиме менше 3 годин),
  • Зальцбурга, Мюнхена, Інсбрука, Цюріха,
  • а також у напрямку Румунії, Словенії та інших європейських країн. 

"Ще одна з вагомих переваг цього поїзда: зручні та звичні для українських пасажирів спальні вагони (купе та люкс): ніяких триярусних купе, достатньо місця для багажу та комфортної подорожі", – уточнили в Укрзалізниці.  Розклад:

  • Відправлення з Києва о 10:16, прибуття до Будапешта о 06:00.
  • У зворотному напрямку: відправлення з Будапешта о 22:40, прибуття до Києва о 19:11.

Вартість квитка у купейному вагоні становить 2 800 грн. Квитки вже доступні в застосунку та на сайті Укрзалізниці.

  • Укрзалізниця із 15 грудня запускає 8 нових потягів. З них 5 курсуватимуть до гір, а ще 3 – до Харкова. Також зменшать час у дорозі для 38 поїздів. 
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