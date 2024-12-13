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Росія здійснила ракетну атаку

Ворог запустив різні групи ракет.

Росія здійснила ракетну атаку
Система протиповітряної оборони IRIS-T українських військових. Лютий 2023. Україна.
Фото: Повітряні Сили Збройних Сил України

Російська армія зранку п'ятниці провела чергову ракетну атаку. За даними Повітряних сил, ворог випустив декілька груп ракет. Ціллю знову стала енергетика.

Деякі ворожі цілі змінювали напрямок. Крім того, ворог підняв у небо літак МіГ-31К.

"Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка. Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" – закликали Повітряні сили.

Ракети загрожували населеним пунктам у різних регіонах, зокрема й західних. Повітряні сили попереджали про курс ворожих засобів ураження на Стрий, Івано-Франківську область та інші. 

Серед запущених ракет були й балістичні "Кинджали". Зокрема, така ракета летіла на Закарпатську область. 

Тривога для багатьох областей почалася близько 7 і закінчилася близько 10. 

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