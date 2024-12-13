Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
Їсти шоколад – корисно: дослідження показало, який кращий для здоров'я
У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри
У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
Мозок хоче ще і ще: що треба знати про різний цукор і як на стосунки з ним вплинула історія
ГоловнаСуспільствоВійна

Генсек НАТО оцінив втрати обох сторін у війні в Україні в понад мільйон осіб

700 тисяч з них - це російські військові.

Генсек НАТО оцінив втрати обох сторін у війні в Україні в понад мільйон осіб
Генсек НАТО Марк Рютте
Фото: ОПУ

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Брюсселі назвав власну оцінку втрат України та Росії у війні.

Як пише "Європейська правда", за версією посадовця, загальні втрати, починаючи з лютого 2022 року, перевищили 1 мільйон осіб. При цьому 700 тисяч з них - це російські військові. Йдеться про вбитих та поранених.

Щотижня на фронтах в Україні обидві сторони втрачають 10 тисяч військових. А минулий місяць був рекордним за втратами для росіян - їхнє просування на Донбасі "повільне та дається за дуже високу ціну".

Рютте також визнав, що країни НАТО наразі не готові до загрози, яку може для них становити Росія у найближчі роки, і закликав лідерів "перейти на спосіб мислення воєнного часу".

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies