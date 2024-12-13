Генсек НАТО оцінив втрати обох сторін у війні в Україні в понад мільйон осіб

700 тисяч з них - це російські військові.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу у Брюсселі назвав власну оцінку втрат України та Росії у війні.

Як пише "Європейська правда", за версією посадовця, загальні втрати, починаючи з лютого 2022 року, перевищили 1 мільйон осіб. При цьому 700 тисяч з них - це російські військові. Йдеться про вбитих та поранених.

Щотижня на фронтах в Україні обидві сторони втрачають 10 тисяч військових. А минулий місяць був рекордним за втратами для росіян - їхнє просування на Донбасі "повільне та дається за дуже високу ціну".

Рютте також визнав, що країни НАТО наразі не готові до загрози, яку може для них становити Росія у найближчі роки, і закликав лідерів "перейти на спосіб мислення воєнного часу".