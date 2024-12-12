Головне за четвер, 12 грудня: 190 боєзіткнень, протести в Грузії, людина року за версією Time

Бойові дії на Донеччині, 190 бойових зіткнення, ворожі обстріли, завершення пошуково-рятувальної операції в Запоріжжі, відключення світла. Яким запам’ятається 1023-й день повномасштабної війни.

Кількість загиблих унаслідок удару по Запоріжжю зросла до 11. Ще 22 людини поранені, зокрема дівчинка 5 років.

О 13:36 в Офісі генпрокурора повідомили, що пошуково-рятувальна операція завершена. З-під завалів дістали тіло останньої жертви.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 12 грудня відбулося 190 бойових зіткнень.

Майже половина – на Покровському та Курахівському напрямках. Ще 30 боєзіткнень відбулось на Времівському напрямку.

На Курщині українські захисники відбили 18 ворожих штурмів, тривають два боєзіткнення.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 12 грудня – в новині.

Увечері 12 грудня стало відомо, що уламки російського дрона впали у центрі Києва.

Про це написав у соцмережах міський голова Віталій Кличко. «Уламки ворожого БпЛА впали в центрі столиці - в Печерському районі. Ще один БпЛА заходить з лівого берега в бік центральної частини міста», - йдеться у дописі Кличка.

Міська військова адміністрація зазначила, що падіння уламків сталося попередньо на відкритій території, без пожежі та потерпілих.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попередили про рух кількох груп дронів українською територією. повітряну тривогу оголосили у низці регіонів.

Президент Володимир Зеленський відвідав один із дивізіонів 27-ї реактивної артилерійської бригади імені Петра Калнишевського, оглянув техніку, заслухав доповідь та відзначив воїнів державними нагородами, повідомляє Офіс президента.

Саме ця бригада першою в Україні одержала системи HIMARS і зараз забезпечує артилерійську підтримку оборони Запорізької та Донецької областей.

Зеленський привітав захисників із Днем Сухопутних військ і нещодавнім Днем ракетних військ і артилерії та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького І-ІІІ ступенів і «За мужність» ІІІ ступеня.

Також президент відвідав першу в Україні підземну передову хірургічну групу. Цей госпіталь урятував уже понад 1000 життів. Тут медики приймають поранених бійців безпосередньо з поля бою та надають їм медичну допомогу.

Укренерго оприлюднило інформацію про відключення світла 13 грудня.

За інформацією компанії, у п’ятницю час застосування і обсяг обмежень для побутових споживачів будуть такими:

6:00 – 8:00 – одна черга відключень

8:00 – 19:00 – дві черги;

19:00 – 21:00 – одна черга.

Для промисловості та бізнесу обмеження діятимуть упродовж 6.00-20.00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергообʼєктів внаслідок російських ракетно-дронових атак. Ремонтні роботи на енергооб’єктах тривають. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», - зазначили в Укренерго.

Представники опозиційних політичних сил у Грузії заявили, що вибори президента країни, які заплановані на 14 грудня, є нелегітимними, пише "Ехо Кавказу".

"Ми, політичні партії, які перемогли на виборах 26 жовтня, не визнаємо самопроголошеного уряду, жодної з його гілок, тому що замість виборів Іванішвілі організував конституційний переворот проти громадян Грузії, Європи та євроатлантичного майбутнього нашої країни... Нелегітимний парламент не має повноважень обирати президента, тому Саломе Зурабішвілі залишається президентом Грузії, верховним головнокомандувачем Сил оборони Грузії та найвищим представником країни у зовнішніх відносинах", – йдеться у спільній заяві трьох партій "Коаліція за зміни", "Єдність – Національний рух" та "Сильна Грузія". З такою заявою виступила і партія "Гахарія за Грузію".

У Тбілісі та інших містах уже понад два тижні відбуваються демонстрації. Учасник акцій виступають проти ухваленого у «Грузинській мрії» рішення, згідно з яким уряд більше не буде ініціатором діалогу про відкриття переговорів із Євросоюзом до 2028 року.

Впливовий американський журнал Time обрав новообраного президента США Дональда Трампа людиною року.

Як зазначає видання, впродовж 97 років редактори TIME обирали Людину року: людину, яка, на краще або на гірше, зробила найбільше для формування світу та потрапляла до заголовків газет за останні 12 місяців. Було багато років, коли цей вибір був важким. Але не у 2024 році.

З того часу, як він балотувався в президенти в 2015 році, можливо, ніхто не зіграв більшої ролі в зміні курсу політики та історії, ніж Трамп. Він шокував багатьох, потрапивши до Білого дому у 2016 році, а потім керував США у хаотичний період, який включав перший рік пандемії, а також період загальнонаціональних протестів, який закінчився його поразкою на виборах із перевагою в 7 мільйонів голосів і провокацією – нападом на Капітолій США 6 січня 2021 року.

Видання зазначає, що якщо цей момент (напад на Капітолій) став найнижчою точкою Трампа, то сьогодні ми спостерігаємо його апофеоз.

“На порозі його другого президентства всі ми – від його найфанатичніших прихильників до найпалкіших критиків – живемо в епоху Трампа”, – пише Time.

Більше інформації – в новині.

Найповніша картина сьогоднішнього дня – на нашому сайті. Сподіваємося, що завтра добрих новин буде більше.

Тримаймося і наближаємо Перемогу!