Російська армія обстріляла 9 громад Сумщини

Сьогодні, 12 грудня, російських обстрілів зазнали Сумська, Хотінська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Есманьська, Дружбівська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади Сумської області.
Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА.
Всього протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 112 вибухів.
Зокрема, Великописарівську громаду атакували з мінометів, артилерії та дронами, внаслідок атаки пошкоджено легковий автомобіль.
По Сумській громаді росіяни вдарили БПЛА типу “Ланцет”, пошкоджено легковий автомобіль та житловий будинок.
Краснопільську громаду атакували дронами, мінометами та КАБами.
Зноб-Новгородську громаду обстріляли дроном та мінометами, а Есманьську - дронами та артилерією.
По Хотінській громаді окупанти вдарили дроном, а по Дружбівській - мінометами.
Миропільську громаду російські війська атакували з артилерії, РСЗВ та БПЛА типу “Ланцет”.