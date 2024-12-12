Російська армія обстріляла 9 громад Сумщини

Миропільську громаду російські війська атакували з артилерії, РСЗВ та БПЛА типу “Ланцет”.

По Хотінській громаді окупанти вдарили дроном, а по Дружбівській - мінометами.

Зноб-Новгородську громаду обстріляли дроном та мінометами, а Есманьську - дронами та артилерією.

По Сумській громаді росіяни вдарили БПЛА типу “Ланцет”, пошкоджено легковий автомобіль та житловий будинок.

Зокрема, Великописарівську громаду атакували з мінометів, артилерії та дронами, внаслідок атаки пошкоджено легковий автомобіль.

Всього протягом дня росіяни здійснили 42 обстріли Сумської області, під час яких пролунало 112 вибухів.

Про це повідомила пресслужба Сумської ОВА .

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