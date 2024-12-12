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​Нацспротив: на ТОТ Луганщини паралізовано рух автошляхами через відсутність комунальників

Багатокілометрові корки спостерігаються не тільки у великих містах, але й на автошляхах поза населеними пунктами.

​Нацспротив: на ТОТ Луганщини паралізовано рух автошляхами через відсутність комунальників
На ТОТ Луганщини паралізовано рух автошляхами через відсутність комунальників
Фото: Центр нацспротиву

На тимчасово окупованій території Луганської області паралізовано рух автошляхами.

Про це повідомляє Центр нацспротиву.

“Багатокілометрові корки не тільки у великих містах, але й на автошляхах поза населеними пунктами практично повністю паралізували рух транспорту тимчасово окупованої Луганщини. Усе не просто через неготовність комунальників до негоди, а через банальну їх відсутність”, - йдеться у повідомленні.

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Крім того, придбані за кремлівські вливання снігоприбиральні машини, про які звітує гауляйтер Денис Пушилін, здебільшого закуплені на “папері”.

В свою чергу, наявна техніка не може виїхати для очищення доріг через відсутність водіїв, оскільки комунальників масово мобілізувати до російської армії. Водночас тим водіям, які залишилися, не виплачують зарплату.  

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