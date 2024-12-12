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WSJ: Дональд Трамп пропонує розмістити в Україні війська європейських країн

Трамп проти розміщення в Україні військ США.

WSJ: Дональд Трамп пропонує розмістити в Україні війська європейських країн
Дональд Трамп, Еммануель Макрон і Володимир Зеленський у Парижі 7 грудня 2024 року
Фото: BFM TV

Дональд Трамп хоче, щоб європейські війська в Україні контролювали дотримання режиму припинення вогню.

Про це повідомляє The Wall Street Journal з посиланням на офіційних осіб.

“На зустрічі в Парижі 7 грудня Трамп сказав президенту України Володимиру Зеленському та президенту Франції Еммануелю Макрону, що він не підтримує членство України в Організації Північноатлантичного договору, але хоче бачити сильну, добре озброєну Україну”, - йдеться у повідомленні.

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Також Трамп сказав, що Європа повинна відігравати головну роль у захисті та підтримці України, при цьому американські війська не будуть в тому задіяні.

Крім того, Трамп підштовхує європейців зробити більше, щоб змусити Китай тиснути на Кремль, щоб той припинив конфлікт. Зокрема, для цього можуть використовуватись економічні важелі, якщо Пекін не погодиться на це.

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