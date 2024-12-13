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США розкрили вартість нового пакету допомоги для України

Надання техніки та озброєння анонсував держсекретар Ентоні Блінкен.

США розкрили вартість нового пакету допомоги для України
HIMARS
Фото: shotam.info

Адміністрація президента США Джо Байдена офіційно оголосила про новий пакет військової допомоги для України на суму пів мільярда доларів.

Як пише Reuters, наша держава отримає боєприпаси для систем HIMARS та HARMs, а також інші засоби: багатоцільові позашляховики HMMWV, легкові тактичні автомобілі, хімічне, біологічне, радіологічне, ядерне захисне обладнання (CBRN), протитанкові системи Javelin і AT-4, ракети TOW, боєприпаси до стрілецької зброї, гранати та навчальне спорядження, запасні частини й допоміжне обладнання.

Про надання техніки та озброєння раніше повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен. Вашингтон обіцяє регулярно надсилати Україні пакети допомоги, за словами речника Білого дому Джона Кірбі, "аж до кінця цієї адміністрації". 

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