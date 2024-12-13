На Закарпатті сили ППО знешкодили дві ракети

Інформації про руйнування та постраждалих немає.

У Закарпатській області під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіян сили ППО знешкодили дві ракети.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

“Сьогодні під час чергової масованої атаки дві ракети перетнули повітряний простір нашої області”, ‒ зазначив він.

Одну з них бійці 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття збили неподалік міста Мукачево. Інша ракета знешкоджена в районі села Ключарки.

Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. На місці працюють відповідні служби, інформація уточнюється.