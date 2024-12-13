У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
У Зеленського анонсували пілотний проєкт щодо повернення українців з-за кордону
В Івано-Франківській області спрацювала протиповітряна оборона (доповнено)
В Івано-Франківській області спрацювала протиповітряна оборона (доповнено)
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
Не всі солодощі однаково шкідливі — нові пояснення вчених
У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри
У матчі за світову шахову корону стався вибух результативної гри
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
НАЗК виявило ознаки незаконного збагачення у начальника сервісного центру МВС на Вінниччині Юрія Негая
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
Для абонентів Vodafone та Life вимкнули функцію “повернення грошей” через маніпуляції з тисячею “єПідтримки”
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
В Австрії арештували преміум-авто, якими користувалися члени злочинної організації в ФДМ України
ГоловнаСуспільствоВійна

На Закарпатті сили ППО знешкодили дві ракети

Інформації про руйнування та постраждалих немає.

На Закарпатті сили ППО знешкодили дві ракети
Мирослав Білецький
Фото: facebook.com/MyroslavBiletskyi.official

У Закарпатській області під час сьогоднішньої масованої ракетної атаки росіян сили ППО знешкодили дві ракети.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Мирослав Білецький.

“Сьогодні під час чергової масованої атаки дві ракети перетнули повітряний простір нашої області”, ‒ зазначив він.

Одну з них бійці 101-ї окремої бригади територіальної оборони Закарпаття збили неподалік міста Мукачево. Інша ракета знешкоджена в районі села Ключарки. 

Support LB.ua

Інформація про руйнування та постраждалих не надходила. На місці працюють відповідні служби, інформація уточнюється.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies