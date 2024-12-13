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У МАГАТЕ заявили про зниження потужності 5 українських енергоблоків

5 з 9 діючих енергоблоків АЕС України знизили потужність.

У МАГАТЕ заявили про зниження потужності 5 українських енергоблоків
МАГАТЕ
Фото: укрінформ

У МАГАТЕ заявили про зниження потужності 5 українських енергоблоків через атаку на енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться у повідомленні організації у соцмережі Х.

"Сьогодні 5 з 9 діючих енергоблоків АЕС України знизили потужність через відновлення атак на енергетичну інфраструктуру", – зазначили у МАГАТЕ. 

  • Сьогодні Росія атакувала українську енергетику. У результаті є пошкодження обладнання на теплоелектростанціях ДТЕК.
  • Також в Україні збільшили обсяг обмеження електропостачання.
  • Загалом під час цієї атаки росіяни випустили  287 засобів повітряного нападу: 94 ракети та 193 БпЛА. 
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