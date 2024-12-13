У МАГАТЕ заявили про зниження потужності 5 українських енергоблоків через атаку на енергетичну інфраструктуру.

Про це йдеться у повідомленні організації у соцмережі Х.

"Сьогодні 5 з 9 діючих енергоблоків АЕС України знизили потужність через відновлення атак на енергетичну інфраструктуру", – зазначили у МАГАТЕ.

Today, 5 of Ukraine’s 9 operating nuclear reactor units have reduced power output due to renewed attacks on energy infrastructure. — IAEA - International Atomic Energy Agency ⚛️ (@iaeaorg) December 13, 2024