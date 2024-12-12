НБУ: у листопаді пришвидшилася споживча інфляція – до 11,2%

Один з основних чинників стало пришвидшене подорожчання сирих продуктів харчування через гірші цьогорічні урожаї.

У листопаді 2024 року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) пришвидшилася до 11,2% з 9,7% у жовтні.

Про це повідомив Національний банк із посиланням на дані Держстату.

В НБУ зазначили, що фактичні темпи зростання цін були вищими за прогноз, опублікований у жовтневому Інфляційному звіті. Одним із основних чинників стрімкішого зростання інфляції стало подальше пришвидшене подорожчання сирих продуктів харчування через гірші цьогорічні урожаї.

«Фундаментальний інфляційний тиск також посилився сильніше, ніж очікувалося: показник базової інфляції в листопаді зріс до 9,3% із 8,3% у жовтні. Така динаміка зумовлювалася як швидшим подорожчанням оброблених продуктів харчування під впливом більшої вартості продовольчої сировини, так і подальшим зростанням витрат бізнесу, пов’язаних із енергозабезпеченням, оплатою праці та з ефектами від девальвації в попередні періоди», - повідомив Нацбанк.

Також дещо швидше, ніж очікувалося, зростали й адміністративно регульовані ціни.

У Нацбанку додали, що найближчими місяцями інфляційний тиск зберігатиметься. Але при цьому НБУ очікує, що наступного року інфляція поступово повернеться на траєкторію зниження й надалі прямуватиме до 5%. «Цьому сприятимуть поступове поліпшення ситуації в енергосекторі, очікуване нарощування врожаїв, послаблення зовнішнього цінового тиску, а також заходи процентної та валютно-курсової політики НБУ», - зазначили в установі.