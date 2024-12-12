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Посли G7 висловилися за невідкладне призначення нового голови правління Укренерго

Дипломати привітали призначення нової Наглядової ради.

Посли G7 висловилися за невідкладне призначення нового голови правління Укренерго
Офіс державної НЕК 'Укренерго'
Фото: varta1.com.ua

Посли G7 привітали призначення нової Наглядової ради Укренерго.

Про це йдеться в дописі на сторінці G7AmbReformUA у соцмережі Х.

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Дипломати висловилися також за негайне призначення нового голови правління компанії.

«Посли G7 вітають призначення нової Наглядової ради Укренерго. Це сприятиме подальшій міжнародній підтримці енергетичної безпеки України на тлі постійних жорстоких атак з боку Росії. Наглядова рада має невідкладно розпочати відбір нового голови правління», - наголосили посли.

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