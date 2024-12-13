У Повітряних силах показали кадри знищення російської крилатої ракети на зааході України.

У зоні відповідальності повітряного командування "Захід" минулої ночі та вранці знищено 52 крилаті ракети повітряного та морського базування і два ударні БПЛА типу Shahed.

Про це повідомляють у Повітряних силах ЗСУ.

Вночі та зранку 13 грудня РФ завдала масованого комбінованого ракетно-авіаційного удару по об’єктам критичної інфраструктури в зоні відповідальності повітряного командування "Захід".

"Підрозділи протиповітряної оборони та авіація повітряного командування "Захід" в зоні своєї відповідальності знищили 52 крилаті ракети повітряного і морського базування Х-101/Х-55СМ, "Калібр" та два ударних БПЛА типу Shahed", — ідеться в повідомленні повітряних сил.

Пресслужба Повітряних сил також показала кадри знищення російської крилатої ракети мобільною вогневою групою Повітряного командування "Захід" із переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла".

"Командир кулеметного відділення взводу охорони Галицько-Волинської радіотехнічної бригади молодший сержант Володимир Пшеничняк з переносного зенітно-ракетного комплексу "Ігла" знищив російську крилату ракету", — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що збита ракета не завдала шкоди об'єктам критичної інфраструктури. Місце падіння і залишки ракети виявила пошукова група.