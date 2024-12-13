Вища кваліфікаційна комісія суддів оголосила про добір на 1800 посад суддів

Цей добір на посади суддів місцевих судів вже називають історичним.

Вища кваліфікаційна комісія суддів (ВККС) оголосила про добір на 1800 посад суддів. Умови конкурсу розміщені на сайті ВККС.

Як зазначає Центр протидії корупції, цей добір на посади суддів місцевих судів вже називають історичним. Адже йдеться про оновлення приблизно третини суддівського корпусу.

Ключові часові рамки добору:

Березень 2025 року: подання документів на участь в конкурсі

Квітень 2025 року: допуск кандидатів до конкурсу

Літо 2025 року: складання кваліфікаційного іспиту

Кінець літа 2025 року: завершення конкурсу

Вимоги до кандидатів: вища юридична освіта, 5 років стажу у сфері права, вік від 30 до 65 років, знання української мови, а головне: компетентність та доброчесність.