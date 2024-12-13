Міноборони виділило безпосередньо бригадам додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників

Ці кошти розраховані на швидке закриття найбільш важливих потреб бригад.

Міністерство оборони виділило безпосередньо бригадам додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників, повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

“Цього тижня президент дав уряду доручення підвищити пряме фінансування бригад для додаткової закупівлі дронів. Сьогодні це доручення буде виконано. Міністерство оборони виділяє додаткові 1,1 млрд грн на закупівлю безпілотників. Це кошти, які підуть безпосередньо бригадам, аби вони могли швидко закрити найбільш важливі потреби”, – повідомив Шмигаль.

Також він поінформував, що загалом цього місяця Міноборони напряму перерахує військовим бригадам 4,3 млрд грн, а за 11 місяців таке пряме фінансування склало 27,2 млрд грн.

Одночасно за 10 місяців цього року уряд витратив 229 млрд грн на придбання військової техніки, озброєння, боєприпасів, продукції оборонного призначення, засобів індивідуального захисту, продуктів харчування для Сил безпеки та оборони.