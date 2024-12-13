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Розтрата майна харківського банку на користь російського букмекера: оголосили підозри 6 людям

За даними слідства, ці особи організували схему розтрати нерухомого майна на 360 млн гривень. 

Шістьох людей підозрюють в організації схеми розтрати майна одного з харківських збанкрутілих банків, який перебуває в стані ліквідації. Майно розтратили на користь російського букмекера, повідомили в ДБР. У цьому релізі не вказали його назву, але раніше писали, що йдеться про 1XBet

За даними слідства, ці шестеро людей допомогли компаніям, пов'язаним з відомим російським букмекером, вивести майно банку. Оборудку викрили торік. 

"Вартість нерухомості у середмісті Харкова оцінюється у 360 млн грн", – йдеться у повідомленні.

Схему реалізували з використанням реквізитів української компанії, підконтрольної власнику харківського банку, а також двох іноземних підсанкційних компаній. Ці компанії мають зв’язок із відомим російським букмекером та іншими компаніями й особами, дії яких вчинені на шкоду Україні.

Підозру оголосили директору одного з відділень збанкрутілого банку, приватному нотаріусу, трьом представникам компаній, залучених в оборудці та особі, яка "придбала" майно банку. Підозри стосуються розтрати або пособництва в розтраті майна банку в особливо великих розмірах, підробці документів та їх використанні, а також легалізації майна, одержаного злочинним шляхом (ст. 191, ст. 358, ст. 209 КК України).

У ДБР додали, що цей російський букмекер заробив у 2022 р. близько 12 млрд російських рублів. З цього прибутку компанія сплачувала податки та збори до бюджету ворога. Їхнім коштом фінансується силовий блок, оборонно-промисловий комплекс російської федерації, а також збройна агресія проти України.

У червні 2023 р., за клопотанням ДБР та Офісу Генерального прокурора, суд арештував та передав в управління АРМА понад 1,9 млрд гривень з рахунків компанії-нерезидента, реквізити якої були використані під час цієї оборудки.

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду наприкінці вересня 2024 р. остаточно задовольнила апеляційну скаргу Міністерства юстиції, подану на підставі матеріалів провадження Бюро, про застосування санкції у виді стягнення активів компанії у дохід держави шляхом передачі цінних паперів, коштів на банківських рахунках та відсотків від управління такими активами з боку АРМА на загальну суму близько 2 млрд гривень безпосередньо до Державного бюджету України.

Також у жовтні поточного року ДБР передало в управління АРМА 39 об’єктів нерухомого майна на майже 1 млрд грн. Нерухомість була протиправно виведена з власності цієї банківської установи напередодні визнання її неплатоспроможною та початку процедури виведення з ринку.

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