Спротив: окупанти вивозять українські родини з ТОТ до Білорусі

Окупанти почали вивозити українські родини, яких позбавили житла на "оздоровлення" до Білорусі.

Про це інформує Центр національного спротиву.

"Росіяни вивозять родини, яких самі ж позбавили житла, на «оздоровлення» до Білорусі. Організатором є місцевий агент москви алєксєй талай, курує цей процес російська церков", — ідеться у повідомленні.

Сімʼї з тимчасово окупованих територій вивозять до Могилевської області у санаторій "Дубровенка". Під час цього родинам промивають мізки лектори.

У спротиві додають, що також членам сімей організовують відвідування пропагандистських заходів.