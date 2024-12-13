Спротив: окупанти вивозять українські родини з ТОТ до Білорусі

Окупанти почали вивозити українські родини, яких позбавили житла на "оздоровлення" до Білорусі.
Про це інформує Центр національного спротиву.
"Росіяни вивозять родини, яких самі ж позбавили житла, на «оздоровлення» до Білорусі. Організатором є місцевий агент москви алєксєй талай, курує цей процес російська церков", — ідеться у повідомленні.
Сімʼї з тимчасово окупованих територій вивозять до Могилевської області у санаторій "Дубровенка". Під час цього родинам промивають мізки лектори.
У спротиві додають, що також членам сімей організовують відвідування пропагандистських заходів.
- Російські окупанти продовжують знищувати українську самоідентичність дітей на ТОТ Донеччини. Цього разу "промивати мізки" в РФ відправлять 95 учнів Ясинуватої, Амвросіївки та Макіївки.