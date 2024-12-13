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У Німеччини зафіксували невідомі дрони над авіабазою США та об’єктами Rheinmetall і хімконцерну BASF

Пілота дронів знайти не можуть.

У Німеччини зафіксували невідомі дрони над авіабазою США та об’єктами Rheinmetall і хімконцерну BASF
база "Рамштайн" у Німеччині
Фото: Міноборони Данії

За останні кілька тижнів у Німеччині зафіксували невідомі дрони, що пролітали над важливими промисловими об'єктами в Німеччині - військовою базою Повітряних сил США «Рамштайн», збройовою компанією Rheinmetall та хімічним концерном BASF, передає видання Spiegel.

Згідно з конфіденційним звітом німецьких органів безпеки, у вечірні години 3 і 4 грудня над військовим центром для американців у Європі помітили чималу кількість безпілотників.

Попри інтенсивні пошуки, пілота дрона знайти не вдалося. А БпЛА, походження яких теж не вдалося з'ясувати, в останні тижні зафіксували над об'єктами, що належать оборонній компанії Rheinmetall та хімічному гіганту BASF.

Армія США підтвердила підозрілі польоти дронів над «Рамштайном».

«На початку грудня було кілька спостережень невеликих безпілотних авіаційних систем у цьому районі та над авіабазою «Рамштайн»; вони не вплинули на персонал. База чи люди, об'єкти та військова техніка там», - повідомила речниці військового об’єкта і додала, що американська сторона перебуває у тісній координації з владою Німеччини з приводу інциденту.

Можливі шпигунські польоти вже кілька місяців непокоять органи безпеки та політиків ФРН. Влітку військовий літак неодноразово пролітав над хімічним парком та терміналом зрідженого природного газу у Брунсбюттелі.

Прокуратура Фленсбурга почала розслідування за підозрою у диверсії. Про інциденти повідомили і Бундесвер. 

  • У "Рамштайні" проводять засідання Контактної групи з питань оброни України.
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