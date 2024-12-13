Макрон назвав нового прем'єр-міністра Франції

Президент Франції Еммануель Макрон призначив центриста Франсуа Байру новим прем’єр-міністром країни.

Про це пише France24.

Попередній уряд запустив процедуру висловлення недовіри, оскільки тодішній премʼєр-міністр Мішель Барньє вирішив в обхід парламенту схвалити бюджет соціального забезпечення. Депутати опісля відправили кабмін у відставку.

На Макрона тиснули, аби він обрав прем’єр-міністра, який зможе подолати глибокі розбіжності в парламенті.

Байру доведеться досягти консенсусу щодо способу подолання все більшого дефіциту бюджету Франції, який становить 6,1% – проти 5,5% минулогороку та перевищує прогноз у 4,4% на кінець 2024 року.

Офіс Макрона заявив, що в грудні буде обговорено тимчасовий закон про бюджет на 2025 рік.

Кандидатуру Байру було висунуто після того, як Макрон провів два дні зустрічей із лідерами партій, щоб домовитися про кандидата, який зможе подолати розбіжності та прийняти бюджет наступного року. На зустрічах в Єлисейському палаці не були присутні ні права партія “Національне об'єднання”, ні ліва “Нескорена Франція”.

73-річний Байру очолює партію MoDem (Демократичний рух) ‒ союзника партії “Відродження” Макрона. Його вважали фаворитом на цю роль.

Байру ‒ французький політик та письменник, колишній міністр юстиції Франції, ексміністр освіти, голова Союзу за французьку демократію (UDF) та кандидат на пост президента Франції на президентських виборах 2002, 2007 та 2012 років. Окрім того, Байру є співголовою Європейської демократичної партії.

Байру стає шостим прем'єр-міністром за президентство Макрона, його попередник Барньє пропрацював лише три місяці.