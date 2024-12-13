У Молдові з понеділка введуть надзвичайний стану в енергетиці на 60 днів

У Молдові з 16 грудня введуть надзвичайний стану у сфері енергетики терміном на 60 днів через ризик припинення постачання російського газу до сепаратистського регіону Придністров’я.

Відповідну постанову схвалив парламент країни, повідомляє Радіо Свобода.

Прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан заявив з парламентської трибуни, що припинення російською компанією “Газпром” постачання газу на лівий берег Дністра може призвести до гуманітарної кризи в регіоні. Тому надзвичайний стан введуть для забезпечення стабільності енергетичного сектору країни, який залишиться без електроенергії, що постачається за дешевими тарифами з Кучурганської електростанції і забезпечує близько 70% внутрішніх потреб.

Речан наполягав на тому, щоб правий берег Дністра продовжував користуватися “енергетичною незалежністю” від “Газпрому”.

“Ми повинні зробити так, щоб ця зима стала останньою, коли Кремль зможе впливати на нашу безпеку. Ми уникли газового шантажу на правому березі, і ми зможемо уникнути енергетичного шантажу, як тільки буде завершено будівництво високовольтної лінії Кишинів-Вулкенешть”, – сказав він.

Уряд заявляє, що можлива гуманітарна криза на лівому березі Дністра торкнеться близько 300 тисяч молдовських громадян, які ризикують залишитися без газу, електроенергії, а також без грошей на купівлю основних продуктів посеред зими. Влада в Кишиневі заявляє, що правий берег забезпечений запасами газу, водночас лівий берег Дністра залишається повністю залежним від поставок газу від російської компанії “Газпром”.

Влада невизнаного Придніcтров’я також оголосила надзвичайний стан в енергетичному секторі на наступні 30 днів. Так зване Міністерство економіки регіону заявило, що Кучурганська електростанція має запаси вугілля на 30-50 днів, але Кишинів заявляє про невизначеність щодо його якості та виробничих потужностей електростанції.

Вотім недовіри уряду провалився

Парламентарі також обговорили вотум недовіри уряду, поданий депутатами-соціалістами та комуністами. Вони звинуватили уряд у неефективному управлінні енергетичною ситуацією і в тому, що стан справ у галузі “погіршився”.

Зрештою, вотум недовіри уряду Речану провалився, його підтримали лише 18 опозиційних депутатів. Востаннє вотум недовіри уряду Речана парламентарії вносили на розгляд в жовтні минулого року.

25 листопада у російському Санкт-Петербурзі відбулися російсько-молдовські переговори. За даними видання “Комерсант”, російський концерн “Газпром” висловив готовність продовжити постачання газу Придністров’ю в обсязі два мільярди кубометрів на рік після завершення транзитного контракту з Україною 1 січня 2025 року. На зустрічі також обговорювалася можливість постачання газу через Туреччину.