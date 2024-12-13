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Італія надасть громадянство президенту Аргентини Мілею

Також громадянство отримають його головний радник і сестра.

Італія надасть громадянство президенту Аргентини Мілею
Джорджа Мелоні та Хав'єр Мілей
Фото: скриншот відео

Італія має намір надати італійське громадянство президенту Аргентини Хав'єру Мілею, пише Politico.

Мілей у п’ятницю відвідає Рим. Аби зустрітися з главою італійського уряду Джорджею Мелоні. Він отримає громадянство за правом походження, оскільки італійцями в нього були дідусь і бабуся. Також громадянство набудуть сестра і головний радник Мілея.

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Аргентинський лідер часто розповідав історію своєї сім'ї — його предки переїхали 1926 року до Аргентини з Калабрії, що на півдні Італії. 

Крім спільних італійських коренів, Мілей і Мелоні є близькими ідеологічними союзниками і підтримують теплі стосунки.

Мілей не буде першим президентом Аргентини із подвійним громадянством. Маурісіо Макрі, який обіймав цю посаду з 2015 по 2019 рік, теж мав італійський паспорт.

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