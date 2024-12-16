ЄС ухвалив 15-й пакет санкцій проти Росії

Сьогодні, 16 грудня, Єврорада ухвалила 15-й пакет економічних та індивідуальних обмежувальних заходів проти Росії.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби Євроради.

Ці заходи покликані подолати обхід санкцій ЄС, вони націлюються на тіньовий флот Путіна та послаблюють російський військово-промисловий комплекс.

Рада погодила список із 84 пунктів, куди входять 54 особи та 30 організацій, відповідальних за дії, що підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Що стосується осіб, то ЄС вводить санкції проти військових чинів, відповідальних за удар по дитячій лікарні Охмадит у Києві, вищих менеджерів провідних компаній в енергетичному секторі, осіб, відповідальних за депортацію дітей, пропаганду та обхід санкцій, а також двох високопосадовців КНДР.

Що стосується суб’єктів, то ЄС санкціонував насамперед російські оборонні та судноплавні компанії, відповідальні за транспортування сирої нафти та нафтопродуктів морем, забезпечуючи важливі доходи російському уряду. У ньому списку є хімічний завод, цивільна російська авіакомпанія, яка є важливим постачальником матеріально-технічної підтримки російських військових.

Вперше накладають повноцінні санкції (заборона на в’їзд, заморожування активів, заборона на доступ до економічних ресурсів) проти різних китайських суб’єктів, які постачають компоненти для безпілотників і мікроелектронні компоненти для підтримки агресивної війни Росії проти України.

Також Єврорада додала нові судна до списку тих, на які поширюється заборона на доступ до портів і заборона на надання широкого спектру послуг, пов'язаних з морським транспортом. Цей захід спрямований на танкери, що не належать до ЄС, та які є частиною тіньового флоту Путіна, який обходить механізм обмеження цін на нафту або підтримує енергетичний сектор Росії. Також санкції стосуються кораблів, які відповідають за транспортування військового обладнання для Росії або беруть участь у транспортуванні вкраденого українського зерна. Всього додали 52 судна, а загально у списку вже є 79 кораблів.

Рада додала 32 нові суб’єкти до переліку тих, хто безпосередньо підтримує військово-промисловий комплекс Росії у її загарбницькій війні проти України. Вони підпадають під жорсткіші експортні обмеження щодо товарів і технологій подвійного призначення, а також товарів і технологій, які можуть сприяти технологічному вдосконаленню російського сектору оборони та безпеки.

Деякі з цих організацій розташовані в третіх країнах (Китай, Індія, Іран, Сербія та Об’єднані Арабські Емірати) і брали участь в обході торговельних обмежень або брали участь у закупівлі "чутливих" товарів, які використовуються для російських військових операцій, наприклад, у БПЛА і ракетах.

Щоб краще захистити європейські компанії від судових спорів з російськими контрагентами, Рада вирішила заборонити визнання або виконання в ЄС тих рішень, винесених російськими судами на підставі статті 248 Арбітражного процесуального кодексу РФ. Ці рішення перешкоджали протилежній стороні розпочати або продовжити провадження в юрисдикції, відмінній від Росії (заборони проти позову), що є явним порушенням встановлених міжнародних принципів і практики. Це часто призводило до непропорційно високих фінансових санкцій для європейських компаній. Новий захід запобігає застосуванню цих санкцій проти операторів ЄС у Європі.

Крім того, Рада дозволила видавати залишки готівки, які зберігаються в центральних депозитаріях цінних паперів ЄС (CSD). Це необхідно, оскільки збільшується кількість судових процесів і "заходів помсти" в Росії, що призводить до арешту активів центральних депозитаріїв в ЄС. Завдяки цьому нововведенню центральні депозитарії зможуть вимагати від компетентних органів держав-членів розморозити залишки готівки та використовувати їх для виконання своїх юридичних зобов’язань перед своїми клієнтами.

ЄС продовжив терміни, які застосовуються до певних відступів, необхідних для виведення бізнесу з Росії. Через ризики ведення бізнесу в Росії оператори з ЄС повинні розглянути питання про згортання бізнесу в Росії та/або не відкривати там новий бізнес. Виключне продовження відступу від відчуження є необхідним для того, щоб оператори ЄС могли якнайшвидше вийти з російського ринку. Розширені відступи надаються державами-членами в кожному конкретному випадку та спрямовані на забезпечення впорядкованого процесу вилучення, який був би неможливим без продовження цих термінів.