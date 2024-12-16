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Підрозділи КНДР доукомплектовують після втрат у Курській області РФ, ‒ ГУР

Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартиновка підрозділи армії Північної Кореї зазнали значних втрат.

Підрозділи армії Північної Кореї доукомплектовують після втрат у штурмах у Курській області Росії, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартиновка  підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат ‒ йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.  

Також у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти. 

Відтак штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР,  для продовження активних бойових дій на Курщині.

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Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що росіяни можуть кинути на штурми північнокорейських солдатів на сході України через значні втрати.

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