Підрозділи КНДР доукомплектовують після втрат у Курській області РФ, ‒ ГУР

Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартиновка підрозділи армії Північної Кореї зазнали значних втрат.

Підрозділи армії Північної Кореї доукомплектовують після втрат у штурмах у Курській області Росії, повідомили у Головному управлінні розвідки Міноборони.

Упродовж 14 та 15 грудня 2024 року в районах сіл Плехово, Ворожба, Мартиновка підрозділи армії КНДР зазнали значних втрат ‒ йдеться про щонайменше 30 солдатів вбитими та пораненими.

Також у районі села Курилівка щонайменше троє північнокорейських військовослужбовців зникли безвісти.

Відтак штурмові групи доукомплектовують свіжим особовим складом, зокрема з числа 94 окремої бригади армії КНДР, для продовження активних бойових дій на Курщині.

Раніше речник ОСУВ "Хортиця" Назар Волошин заявив, що росіяни можуть кинути на штурми північнокорейських солдатів на сході України через значні втрати.