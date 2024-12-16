“Бавовна” на Донеччині: дрони СБУ знищили склад з тисячами боєприпасів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів

Безпілотники спецслужби влаштували пекельну “бавовну” на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне.

Днями безпілотники Служби безпеки України знищили склад ворожих боєприпасів та склад паливно-мастильних матеріалів біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це LB.ua повідомили джерела у спецслужбі.

“З’явилися деталі спецоперації, яку СБУ провела днями. Дрони Служби безпеки влаштували пекельну “бавовну” на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Там ворог розмістив тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру.

За інформацією джерел, унаслідок спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи. “Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що розташований поряд”, ‒ додали у службі.

Вчора стало відомо, що СБУ разом із Силами оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального у Запорізькій області.