У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
У Грузії на гірськолижному курорті загинули 12 працівників ресторану
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
ГУР: на Курщині північнокорейці зазнали втрат і розстріляли кадирівців
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
На Рівненщині невідомий відкрив вогонь з автомата по натовпу людей
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
“Правильна відповідь Путіну – це підпис під запрошенням України в Альянс”, - Порошенко на ПА НАТО
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Для встановлення чи підтвердження інвалідності лягати в стаціонар необов’язково — МОЗ про застарілу практику лікарень
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Тисяча «Зимової єПідтримки». Що з банківськими даними, куди підуть кошти тих, хто відмовився, і чи вплинуть виплати на економіку
Диверсійний вимір війни
Диверсійний вимір війни
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Ще один парк на Оболоні, скасування “туалетної схеми” і ДПТ в центрі, якого не мало би бути, — резонансні рішення Київради
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
Тернопільська ОВА заявила про “негативні наслідки” за результатами ракетної атаки
ГоловнаСуспільствоВійна

“Бавовна” на Донеччині: дрони СБУ знищили склад з тисячами боєприпасів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів

Безпілотники спецслужби влаштували пекельну “бавовну” на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне.

“Бавовна” на Донеччині: дрони СБУ знищили склад з тисячами боєприпасів, протитанковими ракетами і мільйонами патронів

Днями безпілотники Служби безпеки України знищили склад ворожих боєприпасів та склад паливно-мастильних матеріалів біля села Маркіне на тимчасово окупованій території Донецької області.

Про це LB.ua повідомили джерела у спецслужбі.

“З’явилися деталі спецоперації, яку СБУ провела днями. Дрони Служби безпеки влаштували пекельну “бавовну” на артилерійських та мінометних складах біля села Маркіне”, ‒ йдеться у пресрелізі.

Там ворог розмістив тисячі боєприпасів для БМП, танків, протитанкові керовані ракети, міни, гранати та мільйони патронів різного калібру. 

Support LB.ua

За інформацією джерел, унаслідок спецоперації Служби безпеки на ворожому об‘єкті всю ніч лунали вибухи. “Знищено не лише склад з боєприпасами, а також і склад паливно-мастильних матеріалів, що розташований поряд”, ‒ додали у службі.

Вчора стало відомо, що СБУ разом із Силами оборони знищили російський потяг із 40 цистернами пального у Запорізькій області.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies