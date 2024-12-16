За добу Сили оборони знищили 1070 окупантів

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.24 орієнтовно склали:

Про це інформує Генштаб.

Упродовж доби Сили оборони знищили 1070 окупантів, 12 ворожих танків, 29 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи та 82 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Від початку вторгнення втрати російської армії склали близько 763 510 солдатів.

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