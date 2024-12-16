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За добу Сили оборони знищили 1070 окупантів

Від початку вторгнення втрати російської армії склали близько 763 510 солдатів. 

За добу Сили оборони знищили 1070 окупантів
Війна із Росією
Фото: Генштаб

Упродовж доби Сили оборони знищили 1070 окупантів, 12 ворожих танків, 29 бойових броньованих машин, 23 артилерійські системи та 82 одиниці автомобільної техніки та автоцистерн.

Про це інформує Генштаб.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 16.12.24 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 763 510 (+1070) осіб,
  • танків ‒ 9563 (+12) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 19736 (+29) од,
  • артилерійських систем – 21151 (+23) од,
  • РСЗВ – 1256 (+0) од,
  • засоби ППО ‒ 1025 (+0) од,
  • літаків – 369 (+0) од,
  • гелікоптерів – 329 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 20372 (+16),
  • крилаті ракети ‒ 2943 (+0),
  • кораблі /катери ‒ 28 (+0) од,
  • підводні човни - 1 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 31480 (+82) од,
  • спеціальна техніка ‒ 3650 (+2).

Фото: Генштаб

Дані уточнюються.

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