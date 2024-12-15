Військові Нацгвардії тепер можуть переводитись через "Армію+", - президент

Найближчим часом в застосунок будуть додані ще підрозділи прикордонників.

В застосунку "Армія+" з'явилась можливість переведення для військових Нацгвардії між підрозділами. Планується додати функцію переведень між ЗСУ та Нацгвардією, а також підключити прикордонників.

Про це повідомив у вечірньому зверненні президент Володимир Зеленський.

"Сьогодні – новий крок у нашому державному застосунку «Армія+»: тепер можливі переведення для воїнів Національної гвардії України. Зараз – на першому етапі – для воїнів Нацгвардії відкриті переведення всередині Нацгвардії, але є завдання додати можливість також переведень між підрозділами ЗСУ та Нацгвардії", - написав він у Telegram.

Зеленський зазначив, що найближчим часом в "Армію+" будуть додані ще підрозділи прикордонників.

"Станом на сьогодні є вже 3607 позитивних рішень щодо переведень для наших воїнів ЗСУ. Команда Міністерства внутрішніх справ активно працювала разом із Міністерством оборони, щоб був результат для наших нацгвардійців. Дякую! Конкретний позитив для воїнів і можливість дати людям більшу мотивацію", - додав президент.